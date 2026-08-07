El Fortín sumó refuerzos locales con formación en AFA

Luego de la confirmación de la presencia de El Fortín en el Torneo Regional Amateur, la entidad confirmó los primeros dos refuerzos.

El “Fortinero” confirmó las incorporaciones del defensor Mateo Alberca y el mediocampista Martín Ferreyra que se suman para la doble competencia, el Torneo “Juan Domingo Marinangeli” de la Liga de Fútbol de Olavarría y el Torneo Regional Federal Amateur.

Mateo Alberca, nacido en 2004, llega proveniente de El Linqueño, equipo con el que disputó la última edición del Torneo Federal A, pero previamente registró paso por Independiente de Avellaneda y Unión de Santa Fe, donde firmó su primer contrato como futbolista profesional.

La otra cara nueva es un viejo conocido para la institución. Martín Ferreyra regresa al club que lo vio nacer futbolísticamente luego de su paso por el fútbol peruano y su formación en Aldosivi y Barracas Central.

Fuente: prensa El Fortín