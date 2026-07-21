Liga Provincial de Clubes: Pueblo Nuevo sabe fechas para la Reclasificación

Pueblo Nuevo se prepara para iniciar con los Play-Off de la Liga Provincial y aprovechando el receso, entrena de cara a la Reclasificación.

El “Lobo” que finalizó la Fase Regular de la Región Sur con 6 triunfos y 6 derrotas se medirá en el Play-In ante Blanco y Negro de Coronel Suárez con ventaja de localía por lo que iniciará la serie en el gimnasio suarense.

Según quedó establecido, la serie iniciará el 31 de julio con el equipo olavarriense en condición de visitante y se mudará al Juan Manolio el 7 y 8 de agosto.

Los triunfadores de los repechajes avanzan a la Fase Provincial que determinará los ganadores de las plazas a Liga Federal 2027 y al campeón del Torneo Pre-Federal 2026.