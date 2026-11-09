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Copa Argentina: Estudiantes y Pueblo Nuevo compitieron con los mejores del país

En el transcurso de la última semana, dos equipos olavarrienses dijeron presente en la competencia de clubes más importante del país. Estudiantes fue sexto.

Lunes, 09 de noviembre de 2026 a las 20:55
Foto: prensa CAE

Por Redacción

Estudiantes y Pueblo Nuevo compitieron en la Copa Argentina de Clubes de Vóley, que se desarrolló en Chapadmalal.

Las representantes del Club Estudiantes protagonizaron una campaña sobresaliente que les valió el 6° puesto a nivel país y las “Lobas” finalizaron 24° en el certamen que fue organizado por la Federación del Voleibol Argentino y cuenta con la participación de 26 instituciones de todo el país.

Las “Bataracitas” terminaron el certamen con 8 partidos, 6 ganados y 2 perdidos y Pueblo Nuevo sumó 7 partidos con 2 ganados y 5 perdidos.

Los resultados:

Estudiantes:

Zona A

Estudiantes 2 – 0 Parque Vélez Sarsfield (25-11, 25-18)

Estudiantes 2 – 0 Club Funes (25-19, 25-14)

Estudiantes 2 – 0 Paracao (25-7, 25-19)

Estudiantes 2 – 0 Vélez Sarsfield (25-21, 25-20)

Copa de Oro

Octavos de Final: Estudiantes 2 – 1 Defensores del Norte (Catamarca) (25-8, 10-25, 15-10)

Cuartos de Final: Estudiantes 1 – 2 Parque Vélez Sarsfield (Córdoba) (19-25, 25-7, 12-15)

Semifinal 5° al 8°: Estudiantes 2 – 1 Universitario (25-23, 8-25, 15-6)

5° y 6° puesto: Estudiantes 1 – 2 Riojano (25-13, 10-25, 12-15)

Pueblo Nuevo:

Zona D

El Tala (San Juan) 2 – 1 Pueblo Nuevo (25-1, 16-25, 15-10)

Glorias 2 – 0 Pueblo Nuevo (25-22, 25-21)

Pueblo Nuevo 1 – 2 Banco Rioja (25-9, 21-25, 11-15)

Pueblo Nuevo 0 – 2 Central San Carlos (6-25, 24-26)

Copa Complementaria – Zona H

Pueblo Nuevo 2 – 1 Lume (11-25, 25-16, 15-12)

Pueblo Nuevo 2 – 1 San Martín (22-25, 25-12, 15-4)

Pueblo Nuevo 1 – 2 Paracao (12-25, 25-17, 15-17)

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