Copa Argentina: Estudiantes y Pueblo Nuevo compitieron con los mejores del país

Estudiantes y Pueblo Nuevo compitieron en la Copa Argentina de Clubes de Vóley, que se desarrolló en Chapadmalal.

Las representantes del Club Estudiantes protagonizaron una campaña sobresaliente que les valió el 6° puesto a nivel país y las “Lobas” finalizaron 24° en el certamen que fue organizado por la Federación del Voleibol Argentino y cuenta con la participación de 26 instituciones de todo el país.

Las “Bataracitas” terminaron el certamen con 8 partidos, 6 ganados y 2 perdidos y Pueblo Nuevo sumó 7 partidos con 2 ganados y 5 perdidos.

Los resultados:

Estudiantes:

Zona A

Estudiantes 2 – 0 Parque Vélez Sarsfield (25-11, 25-18)

Estudiantes 2 – 0 Club Funes (25-19, 25-14)

Estudiantes 2 – 0 Paracao (25-7, 25-19)

Estudiantes 2 – 0 Vélez Sarsfield (25-21, 25-20)

Copa de Oro

Octavos de Final: Estudiantes 2 – 1 Defensores del Norte (Catamarca) (25-8, 10-25, 15-10)

Cuartos de Final: Estudiantes 1 – 2 Parque Vélez Sarsfield (Córdoba) (19-25, 25-7, 12-15)

Semifinal 5° al 8°: Estudiantes 2 – 1 Universitario (25-23, 8-25, 15-6)

5° y 6° puesto: Estudiantes 1 – 2 Riojano (25-13, 10-25, 12-15)

Pueblo Nuevo:

Zona D

El Tala (San Juan) 2 – 1 Pueblo Nuevo (25-1, 16-25, 15-10)

Glorias 2 – 0 Pueblo Nuevo (25-22, 25-21)

Pueblo Nuevo 1 – 2 Banco Rioja (25-9, 21-25, 11-15)

Pueblo Nuevo 0 – 2 Central San Carlos (6-25, 24-26)

Copa Complementaria – Zona H

Pueblo Nuevo 2 – 1 Lume (11-25, 25-16, 15-12)

Pueblo Nuevo 2 – 1 San Martín (22-25, 25-12, 15-4)

Pueblo Nuevo 1 – 2 Paracao (12-25, 25-17, 15-17)