Loma Negra celebró por partida doble ante una multitud

Loma Negra vivió este lunes una verdadera fiesta popular. Ante una multitud, la localidad celebró sus 123 años de historia y disfrutó de una nueva edición de la Fiesta de la Torta Frita, dos propuestas que se unieron en una misma jornada para compartir, celebrar y fortalecer el encuentro comunitario.

El epicentro de las actividades fue la Plaza Libertad, donde desde el mediodía comenzaron a funcionar los puestos gastronómicos y el paseo de artesanos. Este último ocupó aproximadamente dos cuadras, mientras que los espacios destinados a la gastronomía se extendieron a lo largo de otra cuadra, conformando un atractivo recorrido para quienes se acercaron a disfrutar de la celebración.

Ya entrada la tarde llegó el momento de los festejos por el aniversario, con el tradicional acto protocolar. Posteriormente se realizó el corte de torta y el desfile, dos de los momentos centrales de la jornada.

La música también tuvo su espacio durante el cierre, con la presentación de bandas locales y el espectáculo de Alma de Benjamín, que le puso ritmo al encuentro.

Con una tarde que acompañó desde lo climático, la comunidad de Loma Negra recibió a vecinos de distintos puntos de Olavarría, que se acercaron masivamente hasta la villa para ser parte de una celebración especial.

La multitud terminó copando la plaza y las calles de la localidad, en una jornada que volvió a mostrar el espíritu de encuentro y pertenencia de los lomanegrenses.

