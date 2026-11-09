Municipales goleó a El Fortín y avanzó en el Torneo “Juan Domingo Marinangeli”

La Liga de Fútbol de Olavarría tiene a otro clasificado a Semifinales del certamen oficial ya que, en la tarde del lunes, Municipales goleó a El Fortín para pasar de ronda.

Municipales goleó 7 a 2 a El Fortín en el “Tano Stuppia” y jugará las Semifinales del Torneo Oficial.

En un atípico partido y en lo que significó el primero de los triunfos de los equipos con ventaja, los goles del representativo del Sindicato fueron obra de Franco Janson en 2 oportunidades, Iván Leal también por duplicado, Iván Giménez, Santiago Cuenca y Lautaro Pintos.

Ibrahim Riva y Lautaro Marín marcaron los goles del “Fortinero” ya sobre el final de las acciones y cuando todo ya estaba dicho.

La ronda de Cuartos de Final se completará en la noche del martes cuando Racing reciba a Embajadores desde las 20:00 hs. en el Buglione Martinese.