Fuerte choque entre un automóvil y un patrullero

Un fuerte choque entre un Renault Clio y un móvil policial se produjo en la tarde de este lunes en la intersección de las calles Independencia y Bolívar.

Según las primeras informaciones, el patrullero se dirigía a cubrir un operativo cuando, por motivos que se intentan establecer, colisionó con el automóvil.

Como consecuencia del impacto, dos personas fueron trasladadas al Hospital Municipal «Dr. Héctor Cura» para recibir atención médica. Se trata de una de las ocupantes del Renault Clio y de un efectivo policial.

