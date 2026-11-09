Olavarrienses en Liga Argentina: festejos para Risso y Macrini 

Marcos Risso y Mateo Macrini festejaron con sus equipos tras nuevas presentaciones de sus equipos en la segunda categoría del básquet nacional.

En la noche del domingo, Deportivo Viedma sumó su cuarta victoria en la Conferencia Sur al derrotar 95 a 86 a Deportivo Norte.

En el Ángel Cayetano Ariass repleto y con acciones cambiantes durante los cuatro periodos, Mateo Macrini completó 34:10 minutos en la cancha con14 puntos, 6 rebotes y 1 tapa.

Por otro lado, en la noche del lunes, Club Riachuelo conquistó su primer triunfo en la Liga Argentina al vencer a Barrio Jardín de Tucumán en el Polideportivo Evita por 96 a 91.

En una noche clave para sus aspiraciones y tras superar un complejo inicio de certamen en la ruta donde solo sumó derrotas, el equipo riojano festejó por primera vez con importante aporte de Marcos Risso. El olavarriense terminó sumando 11 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias y 2 robos en 34:58.