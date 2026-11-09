Feriado de acción para el Torneo "Chino Benítez"

El segundo torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría sigue adelante con el calendario y fue con duelos pendientes y más partidos de la 12°.
En el Parque Guerrero, Estudiantes festejó en todas sus presentaciones y también ganó El Fortín en sus cuatro partidos.
Loma Negra, como visitante sumó dos victorias y dos empates en su visita al Pedro Iriarte Legorburu y en el Domingo Colasurdo, jugaron postergados de la 3° fecha y fue con victorias para Racing.
Los resultados:
En Décima:
Sierra Chica 0 – 1 Loma Negra
San Martín 0 – 3 El Fortín
En Novena:
Sierra Chica 1 – 1 Loma Negra
En Octava:
Luján 0 – 12 Estudiantes
Ferro 1 – 2 Racing
San Martín 0 – 2 El Fortín
En Séptima:
Ferro 2 – 3 Racing
En Sexta:
Sierra Chica 0 – 0 Loma Negra
Luján 0 – 1 Estudiantes
San Martín 0 – 4 El Fortín
En Quinta:
Sierra Chica 0 – 1 Loma Negra
Luján 0 – 3 Estudiantes
San Martín 1 – 3 El Fortín