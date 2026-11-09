Feriado de acción para el Torneo "Chino Benítez"

El segundo torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría sigue adelante con el calendario y fue con duelos pendientes y más partidos de la 12°.

En el Parque Guerrero, Estudiantes festejó en todas sus presentaciones y también ganó El Fortín en sus cuatro partidos.

Loma Negra, como visitante sumó dos victorias y dos empates en su visita al Pedro Iriarte Legorburu y en el Domingo Colasurdo, jugaron postergados de la 3° fecha y fue con victorias para Racing.

Los resultados:

En Décima:

Sierra Chica 0 – 1 Loma Negra

San Martín 0 – 3 El Fortín

En Novena:

Sierra Chica 1 – 1 Loma Negra

En Octava:

Luján 0 – 12 Estudiantes

Ferro 1 – 2 Racing

San Martín 0 – 2 El Fortín

En Séptima:

Ferro 2 – 3 Racing

En Sexta:

Sierra Chica 0 – 0 Loma Negra

Luján 0 – 1 Estudiantes

San Martín 0 – 4 El Fortín

En Quinta:

Sierra Chica 0 – 1 Loma Negra

Luján 0 – 3 Estudiantes

San Martín 1 – 3 El Fortín