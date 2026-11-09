El “Chaira” jugará el sábado los últimos 90´ de la “Semi”

El Consejo Federal oficializó el día y el horario del segundo cruce entre Racing y Deportivo Norte y será en la tarde del sábado.

El “Chaira” se presentará en Mar del Plata el próximo sábado desde las 16:00 hs. ante Deportivo Norte en la Revancha de la serie de Semifinales de la competencia que otorga ascensos al Torneo Federal A.

El entrenador Tavare no podrá contar con tres futbolistas. Sebastián Álvarez llegó a la quinta tarjeta amarilla y deberá cumplir una fecha de suspensión, mientras que Santiago Izaguirre y Jonathan Gálmez fueron expulsados en el primer partido y tampoco estarán disponibles.

El encuentro del sábado será ya que el vencedor avanzará directamente a la Final de la Región Pampeana Sur y, además, obtendrá la clasificación al Torneo del Interior, cuya disputa está prevista para abril de 2027.