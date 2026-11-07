Se realizó la primera Jornada de “Olavarría Pago Martinfierrista”

La apertura consistió este sábado en la contextualización de la propuesta, a través del comentario del Dr. Rocha Campos y Dr. Monforte, y la inauguración de la exhibición de la muestra conmemorativa de los almanaques de la fábrica “Alpargata” ilustrados por Mario Zavattaro durante 1937 a 1939 y diferentes ejemplares del Martín Fierro.



Luego se desarrolló la charla “El ámbito geográfico del Martín Fierro” a cargo del Dr. Adolfo Rocha Campos y el Prof. Gustavo Monforte, que disertaron sobre el tema desde el punto de vista literario y desde la perspectiva histórico y geográfica. Mientras esto se desarrollaba el artista Alfredo Puertas ilustró en vivo pasajes emblemáticos del Martín Fierro, a la vista de los concurrentes.