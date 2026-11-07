Se realizó la primera Jornada de “Olavarría Pago Martinfierrista”

La apertura consistió este sábado en la contextualización de la propuesta, a través del comentario del Dr. Rocha Campos y Dr. Monforte, y la inauguración de la exhibición de la muestra conmemorativa de los almanaques de la fábrica “Alpargata” ilustrados por Mario Zavattaro durante 1937 a 1939 y diferentes ejemplares del Martín Fierro.
Luego se desarrolló la charla “El ámbito geográfico del Martín Fierro” a cargo del Dr. Adolfo Rocha Campos y el Prof. Gustavo Monforte, que disertaron sobre el tema desde el punto de vista literario y desde la perspectiva histórico y geográfica. Mientras esto se desarrollaba el artista Alfredo Puertas ilustró en vivo pasajes emblemáticos del Martín Fierro, a la vista de los concurrentes.
En el marco de “Olavarría Pago Martinfierrista”, además de las actividades el día de la inauguración, también habrá talleres y otras propuestas para el público en general.
El domingo 15/11 desde las 19:00 se ofrecerá la Proyección del film “Martín Fierro” de Fontanarrosa. A finales del siglo XIX, la Pampa argentina está cambiando. Martín Fierro es un renegado que lucha contra el poder y la corrupción que tratan de subordinar y quitarle su valor más preciado: la libertad. Con su fuerza y coraje, Martín Fierro representa la lucha por la justicia. Basada en el libro más importante de la literatura argentina, “El Gaucho Martín Fierro”, la película pretende rescatar el valor actual de la historia y el personaje épico de Martín Fierro para un público principalmente joven, especialmente estudiantes y familias.
Para el sábado 21/11 a las 17:30 está prevista la muestra “Ilustrando pasajes”. Taller de producción artística, sobre el poema del Martín Fierro, destinado al jóvenes y adultos. No es necesario conocimiento previo de dibujo o pintura. El cupo es limitado, por orden de llegada.
El el día siguiente a las 18:00 está prevista una visita guiada sobre la muestra de almanaques de “Alpargatas”.