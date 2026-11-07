No alcanzó el triunfo de Chingotto y Argentina perdió la Final del Mundial

Llegó a su fin el Mundial organizado por la Federación Internacional de Pádel y en Qatar, Argentina cedió su condición de campeona al caer ante España.

En una Finalísima con todas las letras, el combinado “albiceleste” cayó 2 a 1 ante España que logró el pentacampeonato y evitó el 13° festejo nacional en el Khalifa International Tennis and Squash Complex.

Federico Chingotto y Agustín Tapia habían logrado igualar la serie al derrotar por 6-1 y 6-2 a Francisco “Paquito” Navarro y Jon Sanz, para reavivar la ilusión argentina en menos de una hora tras la derrota del primer punto de Martín Di Nenno y Leo Augsburger por 5-7, 7-5 y 6-2 ante Juan Lebrón y Aimar Goñi.

En el tercer y definitorio punto de la Final, Gonzalo Alfonso y Valentino Libaak cayeron ante Arturo Coello y Javier “Coki” Nieto por 6-3 y 6-2.

En la rama femenina, también fue triunfo para la selección española que venció a Argentina por séptima final consecutiva y logró quedarse con la doble corona.