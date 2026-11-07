Rugby: jugadores del “Bata” viajaron a Chile con la selección UROBA

Joaquín Ordoñez Amarelle y Thiago Caponi fueron parte del seleccionado M17 de la Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires que completó una nueva fecha del certamen organizado por la Unión Argentina de Rugby.

Los jugadores de Estudiantes tuvieron presencia en Santiago de Chile donde el seleccionado del Oeste bonaerense cayó ante Chile por 37-0.

La delegación emprendió el viaje días antes del partido, con una concentración previa en Junín y el posterior traslado hacia Chile.

El Campeonato Argentino Juvenil M17 continuará con su etapa concentrada en San Miguel de Tucumán, donde están previstas las semifinales para el 11 de noviembre y las finales para el 15.

Fuente: prensa CAE