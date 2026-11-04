Hubo ciclismo en Ayacucho y Benito Juárez con podios locales

Los escenarios de Ayacucho y Benito Juárez albergaron convocantes competencias regionales y representantes locales fueron protagonistas.
En Benito Juárez y con motivo de celebrarse el 156° aniversario de la localidad hubo un evento organizado por la Comisión Amigos del Ciclismo y fue con podio para varios olavarrienses.
Por otro lado, en Ayacucho, se corrió el Gran Premio “Homenaje Gerardo ´Pucho' Gómez” y también hubo actuaciones destacadas para la delegación de Olavarría.
Los resultados:
En Benito Juárez
Aficionados
1° Miguel Sánchez – Necochea
2° Benjamín Figueroa – Ayacucho
3° Nicolás Castro – Azul
4° Alan Martínez – Necochea
5° Mario del Giorgio – Benito Juárez
6° Alejandro San Román – Tres Arroyos
7° Luciano Utzet – Olavarría
Máster C
1° Oscar Valetutto – Olavarría
2° Walter Benito – Olavarría
3° Alberto Iraldi – C. Casares
Élite I / II
1° Nehuén Erripa – Olavarría
2° Sergio Franqui – Necochea
3° Maicol Roldán – Olavarría
4° Darío Trabella – Tandil
Máster A
1°Maicol Roldán – Olavarría
2° Darío Trabella – Tandil
3° Jonathan Magno
En Ayacucho
Damas
1° Mariana Calvo - Ayacucho
2° Lucrecia Hernández - Olavarría
3° Selva Pagano - Rauch
4° Ludmila Posse - Olavarría
Máster D
1° Daniel Rodríguez - Mar del Plata
2° Omar Fredes - Ranchos
3° Adrián Pozzoli - Berazategui
4° Miguel Barzola – Olavarría
Máster E
1° Jorge Olmedo - Olavarría
2° Juan Latur - Mar del Plata
3° Juan Torres - Mar del Plata
Sub23/Élite/ Junior
1° Jonatan Moyano - Otamendi
2° Jorge Sosa - Loberia
3° Darío Travela - Tandil
4° Jorge Cejas -Olavarría