Hubo ciclismo en Ayacucho y Benito Juárez con podios locales

Los escenarios de Ayacucho y Benito Juárez albergaron convocantes competencias regionales y representantes locales fueron protagonistas.

En Benito Juárez y con motivo de celebrarse el 156° aniversario de la localidad hubo un evento organizado por la Comisión Amigos del Ciclismo y fue con podio para varios olavarrienses.

Por otro lado, en Ayacucho, se corrió el Gran Premio “Homenaje Gerardo ´Pucho' Gómez” y también hubo actuaciones destacadas para la delegación de Olavarría.

Los resultados:

En Benito Juárez

Aficionados

1° Miguel Sánchez – Necochea

2° Benjamín Figueroa – Ayacucho

3° Nicolás Castro – Azul

4° Alan Martínez – Necochea

5° Mario del Giorgio – Benito Juárez

6° Alejandro San Román – Tres Arroyos

7° Luciano Utzet – Olavarría

Máster C

1° Oscar Valetutto – Olavarría

2° Walter Benito – Olavarría

3° Alberto Iraldi – C. Casares

Élite I / II

1° Nehuén Erripa – Olavarría

2° Sergio Franqui – Necochea

3° Maicol Roldán – Olavarría

4° Darío Trabella – Tandil

Máster A

1°Maicol Roldán – Olavarría

2° Darío Trabella – Tandil

3° Jonathan Magno

En Ayacucho

Damas

1° Mariana Calvo - Ayacucho

2° Lucrecia Hernández - Olavarría

3° Selva Pagano - Rauch

4° Ludmila Posse - Olavarría

Máster D

1° Daniel Rodríguez - Mar del Plata

2° Omar Fredes - Ranchos

3° Adrián Pozzoli - Berazategui

4° Miguel Barzola – Olavarría

Máster E

1° Jorge Olmedo - Olavarría

2° Juan Latur - Mar del Plata

3° Juan Torres - Mar del Plata

Sub23/Élite/ Junior

1° Jonatan Moyano - Otamendi

2° Jorge Sosa - Loberia

3° Darío Travela - Tandil

4° Jorge Cejas -Olavarría