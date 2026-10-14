Ciclismo: el óvalo de Azul tuvo nutrida actividad 

Organizado por el Club Ciclista Azuleño hubo actividad con gran afluencia de público y representantes de diferentes Ciudades de la Región.
En representación de la Ciudad hubo victorias para Charo Posse en Damas, Jorge Olmedo en Máster E y Emilio Spinela en Máster B.
Los resultados:
Principiantes
1° Muñoz Juan Cruz de Lamadrid
2° Duserrat Agustín de Azul
3° Delgado Juan de Las Flores
Mayores
1° Bibo Ezequiel de Balcarce
2° Tolosa Javier de Saladillo
3° Maldonado Jorge de Olavarría
Menores
1° Azimonti Ezequiel de Azul
2° Gómez Roberto de Tapalqué
3° Natielo Enzo de Azul
Máster D
1° Ocanto Miguel de Azul
2° Tanzi Walter de Ayacucho
3° Rodríguez Daniel de Mar del Plata
4° Mandrini Juan de Coronel Pringles
5° Barzola Miguel de Olavarría
6° Charo Posse de Olavarría
Máster E
1° Olmedo Jorge de Olavarría
2° Pelliza Luis de Maipú
3° Juarez Pedro de Azul
Damas
1° Posse Charo de Olavarría
2° Azimonti Abril de azul
3° Pagano Selva de Rauch
4° Zurita Julieta de Tres Arroyos
5° Posse Ludmila de Olavarría
Máster C
1° Borneo Marcelo de Azul
2° García Martin de Tapalqué
3° Astrada Julio de Juan J. Paso
4° Benito Walter de Olavarría
5° Ulloque Gustavo de Tapalqué
Máster B
1° Spinela Emilio de Olavarría
2° Fioriti Pablo de Balcarce
3° Aguirre Pico de Cachari
4° Malcorra Facundo de Ayacucho
5° Rainieri Enrique de MdP
Máster A y Junior
1° Martínez Claudio de Necochea
2° Trabela Dario de Tandil
3° Moyano Yonatan de MdP
Élite
1° Martínez Claudio de Necochea
2° Trabela Dario de Tandil
3° Moyano Jonatan de Mar del Plata
4° Martínez Alan de Necochea
5° Ponce de León Segundo de Tapalqué