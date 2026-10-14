Ciclismo: el óvalo de Azul tuvo nutrida actividad 

Organizado por el Club Ciclista Azuleño hubo actividad con gran afluencia de público y representantes de diferentes Ciudades de la Región.

En representación de la Ciudad hubo victorias para Charo Posse en Damas, Jorge Olmedo en Máster E y Emilio Spinela en Máster B.

Los resultados:

Principiantes

1° Muñoz Juan Cruz de Lamadrid

2° Duserrat Agustín de Azul

3° Delgado Juan de Las Flores

Mayores

1° Bibo Ezequiel de Balcarce

2° Tolosa Javier de Saladillo

3° Maldonado Jorge de Olavarría

Menores

1° Azimonti Ezequiel de Azul

2° Gómez Roberto de Tapalqué

3° Natielo Enzo de Azul

Máster D

1° Ocanto Miguel de Azul

2° Tanzi Walter de Ayacucho

3° Rodríguez Daniel de Mar del Plata

4° Mandrini Juan de Coronel Pringles

5° Barzola Miguel de Olavarría

6° Charo Posse de Olavarría

Máster E

1° Olmedo Jorge de Olavarría

2° Pelliza Luis de Maipú

3° Juarez Pedro de Azul

Damas

1° Posse Charo de Olavarría

2° Azimonti Abril de azul

3° Pagano Selva de Rauch

4° Zurita Julieta de Tres Arroyos

5° Posse Ludmila de Olavarría

Máster C

1° Borneo Marcelo de Azul

2° García Martin de Tapalqué

3° Astrada Julio de Juan J. Paso

4° Benito Walter de Olavarría

5° Ulloque Gustavo de Tapalqué

Máster B

1° Spinela Emilio de Olavarría

2° Fioriti Pablo de Balcarce

3° Aguirre Pico de Cachari

4° Malcorra Facundo de Ayacucho

5° Rainieri Enrique de MdP

Máster A y Junior

1° Martínez Claudio de Necochea

2° Trabela Dario de Tandil

3° Moyano Yonatan de MdP

Élite

1° Martínez Claudio de Necochea

2° Trabela Dario de Tandil

3° Moyano Jonatan de Mar del Plata

4° Martínez Alan de Necochea

5° Ponce de León Segundo de Tapalqué