Deportes

Ciclismo: el óvalo de Azul tuvo nutrida actividad 

Durante la jornada del último domingo, Azul volvió a tener un convocante festival de ciclismo con mucha presencia olavarriense y podios.

Miércoles, 14 de octubre de 2026 a las 20:08

Por Redacción

Organizado por el Club Ciclista Azuleño hubo actividad con gran afluencia de público y representantes de diferentes Ciudades de la Región.

En representación de la Ciudad hubo victorias para Charo Posse en Damas, Jorge Olmedo en Máster E y Emilio Spinela en Máster B.

Los resultados:

Principiantes 
1° Muñoz Juan Cruz de Lamadrid
2° Duserrat Agustín de Azul
3° Delgado Juan de Las Flores 

Mayores
1° Bibo Ezequiel de Balcarce 
2° Tolosa Javier de Saladillo 
3° Maldonado Jorge de Olavarría 

Menores
1° Azimonti Ezequiel de Azul 
2° Gómez Roberto de Tapalqué 
3° Natielo Enzo de Azul 

Máster D
1° Ocanto Miguel de Azul 
2° Tanzi Walter de Ayacucho 
3° Rodríguez Daniel de Mar del Plata
4° Mandrini Juan de Coronel Pringles
5° Barzola Miguel de Olavarría 
6° Charo Posse de Olavarría

Máster E
1° Olmedo Jorge de Olavarría 
2° Pelliza Luis de Maipú
3° Juarez Pedro de Azul 

Damas
1° Posse Charo de Olavarría 
2° Azimonti Abril de azul 
3° Pagano Selva de Rauch
4° Zurita Julieta de Tres Arroyos 
5° Posse Ludmila de Olavarría 

Máster C
1° Borneo Marcelo de Azul 
2° García Martin de Tapalqué 
3° Astrada Julio de Juan J. Paso
4° Benito Walter de Olavarría 
5° Ulloque Gustavo de Tapalqué 

Máster B
1° Spinela Emilio de Olavarría 
2° Fioriti Pablo de Balcarce 
3° Aguirre Pico de Cachari
4° Malcorra Facundo de Ayacucho 
5° Rainieri Enrique de MdP

Máster A y Junior
1° Martínez Claudio de Necochea 
2° Trabela Dario de Tandil 
3° Moyano Yonatan de MdP

Élite
1° Martínez Claudio de Necochea 
2° Trabela Dario de Tandil 
3° Moyano Jonatan de Mar del Plata
4° Martínez Alan de Necochea
5° Ponce de León Segundo de Tapalqué

 

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