El Torneo “Juan Domingo Marinangeli” tiene a los dos primeros semifinalistas

La competencia organizada por la Liga de Fútbol de Olavarría inició con los Cuartos de Final en la primaveral tarde del domingo y fue con festejos para Estudiantes y San Martín.

En el Domingo Colasurdo, Estudiantes goleó 3 a 0 a Ferro para avanzar a Semifinales. Joaquín Stular en dos oportunidades y Bruno Peralta marcaron para el “Bataraz” que estaba obligado a ganar.

Había sido todo del “Carbonero” hasta el gol visitante, en los pies de Sánchez y Álvarez había tenido las situaciones más claras, pero en la primera situación de peligro, el “Bata” se puso en ventaja.

Un disparo de Álvarez apenas desviado, una carambola de Garrido en el palo tras un remate de Sánchez y otra llegada clarísima del azuleño no vaticinaban que Joaquín Stular iba a aparecer por atrás de todos para controlar la pelota y definir cruzado cuando iban 41´.

Se acomodó el “albinegro” con el gol y antes del descanso, con el tiempo cumplido, volvió a fallar la defensa local que no despejó bien y Bruno Peralta marcó el segundo con un golazo al ángulo.

En el complemento, no tuvo respuestas Ferro y los dirigidos por Mauricio Peralta jugaron a gusto y placer y no aumentaron la diferencia por las buenas intervenciones de Vedelini y la mala puntería de los delanteros.

Sin embargo, a los 73´ , otro error defensivo en la salida fue bien aprovechado por Estudiantes que puso cifras definitivas. Joaquín Stular apareció como 9 que es y solo debió empujar el centro que envió Abentín tras recuperar en la presión.

No hubo tiempo para más y Estudiantes logró avanzar a Semifinales de la competencia liguista donde aguarda rival.

Por otro lado, en Villa Alfredo Fortabat se jugó el “Clásico Serrano” y fue victoria para San Martín por 2 a 1.

El “León” que sólo clasificaba a "Semis" con la victoria se puso en ventaja a través de Lisandro Colo y amplió la diferencia con la conversión de Franco Fernández, pero para darle suspenso a la definición y ya cerca del final, Lautaro Diuono descontó para el “Celeste”.

Los Cuartos de Final del certamen tendrán continuidad en la tarde del lunes cuando Municipales reciba a El Fortín.

Síntesis Ferro – Estudiantes:

Estadio: Domingo Colasurdo

Árbitro: Lucas Jara

Ferro (0): Franco Vedellini; Gastón Borda, Santiago Sáenz Buruaga, Ignacio Lendi (E. Sbardolini), Alan Benitez (S. González); Juan Álvarez (T. Andreu), Fabrizio Romero (M. Molina), Ramón Sánchez, Pehuén Valenzuela; Franco Vales (G. Rivas), Ramón Galotti. DT- Rubén Istrillarte

Estudiantes (3): Ramiro Biscardi; Enzo Leguizamón (L. Nemeth Picchi), Ramiro Alonso (B. Zalazar Rabita), Manuel Garrido, Elías Errobidart; Juan Masson (F. Dimartino), Gerónimo Candia (K. Gentil), Diego San Julián; Bruno Peralta (R. Garro), Manuel Abentin, Joaquín Stular. DT- Mauricio Peralta

Amonestados: Saénz Buruaga, Romero (FCFCS); Alonso, Masson, Candia, Zalazar Rabita, Peralta, M. -DT- (CAE)

Expulsados: No hubo

Goles: 41´ PT Joaquín Stular (CAE); 45´+1 PT Bruno Peralta (CAE); 28´ ST Joaquín Stular (CAE)