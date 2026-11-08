Habrá una campaña para la prevención del cáncer de piel

En el marco de la 33º Campaña Nacional de Prevención del Cáncer de Piel, y como en cada edición a nivel local el Hospital Municipal “Héctor M. Cura”, a través del Servicio de Dermatología, desde el lunes 16 y hasta el viernes 20 de noviembre ofrecerá controles gratuitos y asesoramiento sobre prevención, cuidado de piel y señales de alerta.



Las personas interesadas podrán presentarse los días mencionados en ventanilla administrativa del Consultorio Nº 2: Dermatología (Pabellón Lamberto), de 8 a 11 horas. La atención será por orden de llegada hasta completar turnos disponibles. Asimismo podrán dirigirse a su Centro de Atención Primaria de la Salud más cercano para solicitar información y gestionar el turno para los chequeos correspondientes.



Detallaron que la iniciativa está dirigida a toda la población y busca fomentar hábitos de prevención y cuidados de la piel, así como también brindar información sobre factores de riesgo y señales de alerta.



Lo fundamental a tener en cuenta es que el cáncer de piel es curable en la mayoría de los casos si es detectado a tiempo, por eso es importante realizarse autoexámenes de manera constante y visitar al dermatólogo por lo menos una vez al año como medida de prevención.

