Informacion General

Habrá una campaña para la prevención del cáncer de piel

Será del lunes 16 al viernes 20 de noviembre en el Consultorio de Dermatología, Pabellón Lamberto, del Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura” de 8 a 11.

Domingo, 08 de noviembre de 2026 a las 14:09

Por Redacción

En el marco de la 33º Campaña Nacional de Prevención del Cáncer de Piel, y como en cada edición a nivel local el Hospital Municipal “Héctor M. Cura”, a través del Servicio de Dermatología, desde el lunes 16 y hasta el viernes 20 de noviembre ofrecerá controles gratuitos y asesoramiento sobre prevención, cuidado de piel y señales de alerta.


Las personas interesadas podrán presentarse los días mencionados en ventanilla administrativa del Consultorio Nº 2: Dermatología (Pabellón Lamberto), de 8 a 11 horas. La atención será por orden de llegada hasta completar turnos disponibles. Asimismo podrán dirigirse a su Centro de Atención Primaria de la Salud más cercano para solicitar información y gestionar el turno para los chequeos correspondientes.


Detallaron que la iniciativa está dirigida a toda la población y busca fomentar hábitos de prevención y cuidados de la piel, así como también brindar información sobre factores de riesgo y señales de alerta.


Lo fundamental a tener en cuenta es que el cáncer de piel es curable en la mayoría de los casos si es detectado a tiempo, por eso es importante realizarse autoexámenes de manera constante y visitar al dermatólogo por lo menos una vez al año como medida de prevención.
 

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