Los resultados de Veteranos

La Liga de Fútbol Sénior de Olavarría completó la 4° fecha del segundo torneo del año en diferentes escenarios y con marcada paridad en las tres divisionales.

En diferentes escenarios y con mucha paridad se jugó otra fecha de la Zona de Grupos del Torneo Clausura y varios equipos se quedaron sin invictos.

Los resultados:

+42:

Mariano Moreno 3 (Castro, Gutiérrez, Islas) - 4 (Sibiglia -2-, Cejas -2-) Club El Provincial

Club Hinojo 0 - 0 San Martín

Sociedad de Fomento 10 de Junio 1 (Curca) - 2 (Paroli, Quintana) Bloquera El Rulo

Ferro Sénior 2 (Baldi, Vivas) - 3 (Barragan -2-, García) Sociedad de Fomento Mariano Moreno

Molino Viejo 1 (Ledesma) - 1 (Guardia) Deportivo Fran

Santa Catalina 3 (Gervasio -2-, Schmale) - 0 Deportivo Giovanni

Deportivo Olavarría 1 (Benito) - 2 (López Fernández -2-) La Candela

Villa Aurora 1 (Beltrán) - 6 (Averasturi, Baca, Córdoba, Cuenca, Jorge, Lara) Tercer Tiempo

Santa Agueda 0 - 3 (Cos, Domínguez, Sobarzo) Villa Magdalena

Club Loma Negra 2 (Landoni, Mendia) - 2 (Prevostini, Rodríguez) Lo Viejo Funciona

Sierra Chica B 0 - 2 (Aguer, Martínez) Club La Amistad

Sierra Chica A 3 (García, Pérez Medina, Ramos) - 2 (Arenal, Ferrera) Santa Luisa

+50:

Peña de Boca 1 (Herrera) - 2 (Dentaro -2-) Carboneros

Club Loma Negra 2 (Galmez, Aranda) - 0 Sierra Chica

La Candela 4 (Arenal, Burnet, Cortez, Riveiro) - 0 Embajadores Seniors

Truck Vial 0 - 0 Sociedad de Fomento Los Robles

Autoservicio Katrina 2 (Pender, Salvareschi) - 1 (Gainza) El Fortín

Libre: Los Tigres

+55:

Defensores de Hinojo 0 - 2 (Wisner, Gerad) Independiente Loma Negra

Carboneros 4 (Durdos -2, Pedroso, Villar) - 3 (Dargel, Mourlas, Larraz) Espigas

Truck Vial 1 (Miño) - 3 (González -2-, Ponce) Club Mariano Moreno

La Tradición 1 (Azato) - 1 (Herrera) Sociedad de Fomento 4 de Octubre

La Candela 0 - 0 Club El Fortín

Ferro 0 - 1 (Cucaresse) Agrupación Malvinas

Libres: Metalúrgica Sabio, Viajantes, Veteranos Continentales