Los resultados de Veteranos

La Liga de Fútbol Sénior de Olavarría completó la 4° fecha del segundo torneo del año en diferentes escenarios y con marcada paridad en las tres divisionales.
En diferentes escenarios y con mucha paridad se jugó otra fecha de la Zona de Grupos del Torneo Clausura y varios equipos se quedaron sin invictos.
Los resultados:
+42:
Mariano Moreno 3 (Castro, Gutiérrez, Islas) - 4 (Sibiglia -2-, Cejas -2-) Club El Provincial
Club Hinojo 0 - 0 San Martín
Sociedad de Fomento 10 de Junio 1 (Curca) - 2 (Paroli, Quintana) Bloquera El Rulo
Ferro Sénior 2 (Baldi, Vivas) - 3 (Barragan -2-, García) Sociedad de Fomento Mariano Moreno
Molino Viejo 1 (Ledesma) - 1 (Guardia) Deportivo Fran
Santa Catalina 3 (Gervasio -2-, Schmale) - 0 Deportivo Giovanni
Deportivo Olavarría 1 (Benito) - 2 (López Fernández -2-) La Candela
Villa Aurora 1 (Beltrán) - 6 (Averasturi, Baca, Córdoba, Cuenca, Jorge, Lara) Tercer Tiempo
Santa Agueda 0 - 3 (Cos, Domínguez, Sobarzo) Villa Magdalena
Club Loma Negra 2 (Landoni, Mendia) - 2 (Prevostini, Rodríguez) Lo Viejo Funciona
Sierra Chica B 0 - 2 (Aguer, Martínez) Club La Amistad
Sierra Chica A 3 (García, Pérez Medina, Ramos) - 2 (Arenal, Ferrera) Santa Luisa
+50:
Peña de Boca 1 (Herrera) - 2 (Dentaro -2-) Carboneros
Club Loma Negra 2 (Galmez, Aranda) - 0 Sierra Chica
La Candela 4 (Arenal, Burnet, Cortez, Riveiro) - 0 Embajadores Seniors
Truck Vial 0 - 0 Sociedad de Fomento Los Robles
Autoservicio Katrina 2 (Pender, Salvareschi) - 1 (Gainza) El Fortín
Libre: Los Tigres
+55:
Defensores de Hinojo 0 - 2 (Wisner, Gerad) Independiente Loma Negra
Carboneros 4 (Durdos -2, Pedroso, Villar) - 3 (Dargel, Mourlas, Larraz) Espigas
Truck Vial 1 (Miño) - 3 (González -2-, Ponce) Club Mariano Moreno
La Tradición 1 (Azato) - 1 (Herrera) Sociedad de Fomento 4 de Octubre
La Candela 0 - 0 Club El Fortín
Ferro 0 - 1 (Cucaresse) Agrupación Malvinas
Libres: Metalúrgica Sabio, Viajantes, Veteranos Continentales