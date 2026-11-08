La Sub13 de Olavarría con citados y rivales listos para la Fase Nacional

Cada vez falta menos para el estreno de la Selección de Olavarría Sub13 en la instancia nacional del certamen organizado por el Consejo Federal y en el transcurso de la semana se conocieron mayores precisiones.

El equipo dirigido por Dardo Seibel integrará una zona de tres junto a Rosario y Trelew en la Fase Nacional que reunirá 18 selecciones de todo el país. El conjunto olavarriense jugará en la sub-sede de Cutral-Có y debutará el miércoles venidero.

Luego de conseguir la clasificación en la etapa regional tras vencer a Tandil, Olavarría se prepara para una nueva presencia nacional y emprenderá viaje el próximo 10 de noviembre con Nehemias Heffner y Lorenzo Rizzo como arqueros y los defensores Renzo Cazola, Felipe Diez, Máximo López, Fausto Sáenz Buruaga, Simón Ventimiglia y Jeremías Yañez.

También fueron convocados Tomás Fernández, Benjamin Nasello, Augusto Pellejero, Joaquin Pronino, Genaro Quiroga, Ciro Steinbach, Máximo Abinceta, Salvador Casiraghi, Aquiles Salinas y Thiago Silva delanteros y mediocampistas que defenderán la camiseta de la Liga de Fútbol de Olavarría.

A cargo de la delegación estarán Dardo Seibel, Ángel Bosaleh, Nicolás Giménez, Adrián Rodas, Julio Cáceres y Carlos Veneciano.