No arrancan los Cuartos de Final del Torneo Oficial

La Liga de Fútbol de Olavarría oficializó la suspensión del primer cruce de Cuartos de Final de la competencia reservada para la Primera División por las condiciones climáticas adversas.

Debido a la lluvia, fue suspendido el encuentro entre Municipales y El Fortín que iba a disputarse este viernes en el “Tano Salvador Stuppia”.

El primero de los duelos que debía dar a conocer a uno de los semifinalistas fue reprogramado y se jugará el venidero lunes desde las 15:00.

La programación:

Domingo:

15:00 hs.: Ferro vs. Estudiantes

16:00 hs.: Loma Negra vs. San Martín

Martes:

20:00 hs.: Racing vs. Embajadores