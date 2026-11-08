Una olavarriense entre las coordinadoras de la multitud que se congregará en Luján

Carolina Bonavetti es una de las más de 25 mil voluntarias que participarán de la coordinación de la visita apostólica del papa León XIV en nuestro país.

Fue designada coordinadora de un grupo de diez personas que trabajarán en la ciudad de Luján desde el lunes y hasta el miércoles, día en que se concretará la misa para la que se espera la llegada de más de un millón y medio de personas.

Maestra jardinera en el Centro de Día 1, también da clases a adultas mayores en el Bioparque Municipal “La Máxima”. Relató que la contactaron por mail y luego por Whatsapp informándole que había sido seleccionada para trabajar en la coordinación de actividades por la visita papal.

Si bien no se había anotado para esa tarea, supone que consiguieron sus datos ya que una vez había peregrinado a la Basílica y escaneó el código para que le enviaran el certificado. Luego participó de 12 capacitaciones.

Fue asignada a la ciudad de Luján, que fue dividida en 9 zonas y a ella le asignaron la 2, por lo que estará muy cerca del escenario. De acuerdo a esa división, el escenario se ubicará en la zona 0.

Carolina explicó que desde el punto en el que se cerrará la ciudad de Luján hasta la Basílica son casi 10 kilómetros. “Tendré 10 personas a cargo, que son voluntarios de todos los puntos del país, incluso una de ellas es de Bariloche”, explicó. “Mi actividad comienza el martes a las 13 y tendremos relevos”, detalló sobre la organización.

“Nos dan alojamiento y comida para esos tres días que estaremos, el lunes ya nos tenemos que presentar, nos darán el kit que está compuesto por una mochila con insumos, la remera, una credencial para estar identificados, una tarjeta SUBE, un gorro y lo esencial para estar esas 8 horas”, contó.

“Saldremos el lunes a la madrugada para poder registrarnos a la tarde o noche y poder trabajar el martes y miércoles”, adelantó.

Sobre las expectativas con las que llega a esta instancia que será recordada por muchos años, Carolina no niega que está algo nerviosa, ansiosa, pero confiada en que saldrá todo bien.

“Hace un mes que estamos capacitándonos, somos 3 coordinadores de Olavarría y seguramente haya voluntarios también. Casi todos los coordinadores pertenecen a una catequesis o grupo religioso pero no es mi caso, que soy docente”, agregó.