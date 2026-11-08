Ya se vive la 41ª edición de Un Aplauso al Asador

Este domingo desde las 11 comenzó una nueva edición de Un Aplauso al Asador en el Parque Helios Eseverri, con más de 40 grupos e instituciones en la venta de todo tipo de cortes de carne y otras preparaciones, cientos de olavarrienses ya se encuentran presentes para disfrutar una gran jornada.



Con puestos de artesanos y un gran escenario donde habrá espectáculos de baile, payadores, música en vivo con la presentación de Somos Folk, Gustavo Corvi, el cierre a cargo de Las Chinas y otros artistas, el fuego, humo y asado ya son los protagonistas.



El secretario de Desarrollo de la Comunidad Juan Pablo Arouxet fue el encargado de dar el comienzo a la festividad, destacó el gran tiempo que acompaña al evento y “celebrarlo con estas instituciones que hoy se juntan acá y demuestran que se puede trabajar en conjunto. Nosotros como estado municipal, acompañamos ese trabajo que hacen y agradecemos que hoy estemos reunidos acá”.



Se realizó izamiento de la bandera Nacional, el tradicional toque de la campana y comenzó oficialmente la 41ª edición de Un Aplauso al Asador.



El evento durará hasta entrada la tarde-noche en el Parque, con domingo que según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional tendrá una máxima de 22º.

