El Torneo Oficial tiene a los ocho mejores y cruces confirmados

La Liga de Fútbol de Olavarría sigue adelante con la competencia oficial y conocidos los ocho mejores equipos, confirmó los cruces de Cuartos de Final.

Racing, Loma Negra, Ferro y Municipales esperaban en la llave por haber sido los mejores clasificados por lo que serán locales y tendrán ventaja deportiva.

Por su parte, El Fortín, Estudiantes, San Martín y Embajadores llegan desde la primera llave de eliminación directa y tendrán la obligación de ganar para seguir en competencia.Los Cuartos de Final se jugará un solo encuentro, dando inicio el próximo viernes y finalizando el martes.

La programación

Viernes:

16:30 hs.: Municipales vs. El Fortín

Domingo:

15:00 hs.: Ferro vs. Estudiantes

16:00 hs.: Loma Negra vs. San Martín

Martes:

20:00 hs.: Racing vs. Embajadores