Deportes

El Torneo Oficial tiene a los ocho mejores y cruces confirmados

El Torneo Oficial “Juan Domingo Marinangeli” terminó con la instancia de Reclasificación y ya tiene a los ocho mejores equipos.

Miércoles, 04 de noviembre de 2026 a las 16:51

Por Redacción

La Liga de Fútbol de Olavarría sigue adelante con la competencia oficial y conocidos los ocho mejores equipos, confirmó los cruces de Cuartos de Final.

Racing, Loma Negra, Ferro y Municipales esperaban en la llave por haber sido los mejores clasificados por lo que serán locales y tendrán ventaja deportiva.

Por su parte, El Fortín, Estudiantes, San Martín y Embajadores llegan desde la primera llave de eliminación directa y tendrán la obligación de ganar para seguir en competencia.Los Cuartos de Final se jugará un solo encuentro, dando inicio el próximo viernes y finalizando el martes.

La programación

Viernes:
16:30 hs.: Municipales vs. El Fortín

Domingo:
15:00 hs.: Ferro vs. Estudiantes
16:00 hs.: Loma Negra vs. San Martín 

Martes:
20:00 hs.: Racing vs. Embajadores 

 

Tags