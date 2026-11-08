El papa León XIV llegó a Buenos Aires para iniciar su histórica visita a la Argentina

El papa León XIV llegó este domingo a la Argentina en el marco de su primera gira por América del Sur. El vuelo aterrizó a las 16:33 en el Aeroparque Internacional Jorge Newbery, procedente de Montevideo, para iniciar una visita de cuatro días que incluirá actividades en Ciudad de Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján.

El presidente Javier Milei lo recibió al pie del avión antes de la agenda oficial, que contempla una ofrenda floral ante el monumento al general José de San Martín, una ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada y un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad. La llegada marca la primera visita de un pontífice al país en 39 años.

Una vez que se realizó el saludo protocolar, el Regimiento de Artillería 1 Brigadier General Iriarte de los Granaderos lo recibió con el himno nacional argentino.

El Papa llega a la Argentina con un discurso pastoral que desnuda las asimetrías económicas en el siglo XXI y propone la construcción de puentes para enfrentar la pobreza, el desempleo y la ausencia de educación.

La agenda marca que el lunes 9 el pontífice visitará el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, para encabezar una misa multitudinaria en el marco de su visita histórica a la Argentina. Antes de la celebración, recorrerá casi tres kilómetros a bordo del papamóvil por la avenida del Libertador, donde se espera una importante concentración de fieles para recibirlo.

El trayecto comenzará alrededor de las 10, cuando el Pontífice se suba al papamóvil a la salida del túnel de Libertador, luego de su visita al Cottolengo de Don Orione, en Claypole. Desde allí avanzará hacia el Monumento de los Españoles, en un recorrido de aproximadamente 2,9 kilómetros que demandará unos 35 minutos. Durante el camino, se detendrá para saludar y bendecir a las personas que se acerquen a las vallas de seguridad, que delimitarán un corredor de siete metros de ancho.

La animación del encuentro comenzará a las 7.30 y contará con presentaciones musicales de Los Olmos, Uriel Arcodaci, Athenas, Vero Sanfilippo, Magnificat y el coro Corrientes Purajhei. La misa está prevista para las 11.30 y contará con la participación de un coro de 150 voces y la Orquesta Sinfónica de Florencio Varela, integrada por 50 músicos.

Cómo será el altar y quiénes estarán en el escenario

El escenario montado en el Monumento de los Españoles tendrá 47 metros de ancho y 17 de largo. Sobre el altar habrá sillas para 200 personas: 120 estarán destinadas a obispos y las restantes al séquito papal. También se dispondrán sectores diferenciados para las autoridades políticas, los invitados, la prensa, el coro y las personas con discapacidad.

En línea recta con el escenario estará ubicado el sector reservado para el presidente Javier Milei y su gabinete. Tanto el Gobierno nacional como el de la Ciudad de Buenos Aires contarán con 250 invitados. Por su parte, a la izquierda se instalarán el coro y los periodistas, mientras que a la derecha habrá un espacio destinado a personas con discapacidad.

Para la celebración también se prepararon 2000 copones y más de 500.000 hostias, que fueron consagradas el jueves durante una misa en la parroquia San Benito. Una vez que termine su recorrido entre los fieles, León XIV rodeará el escenario por la derecha y llegará a una carpa que funcionará como sacristía, donde se colocará los ornamentos litúrgicos antes de comenzar la ceremonia.