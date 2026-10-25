Deportes

Los resultados de Veteranos

Cómo cada jornada sabatina hubo acción para las tres categorías de Veteranos que jugaron una nueva fecha del Torneo Clausura.

Domingo, 25 de octubre de 2026 a las 20:49
Foto: Foto Sierras

Por Redacción

La Liga de Fútbol Sénior de Olavarría completó casi la totalidad de una nueva fecha del segundo torneo del año en las tres categorías.

En diferentes escenarios y con muchos goles se jugó la 2° fecha del Torneo Clausura en +42, +50 y +55.

Los resultados:

+42:

Tercer Tiempo 1 (Sánchez) - 1 (Barragán) Sociedad de Fomento Mariano Moreno

Mariano Moreno - Santa Luisa (Suspendido)

Club La Amistad 7 (Aguer, Álvarez, Gargiulo, Izarra -3-, Martínez) - 0 Santa Agueda

La Candela 1 (Galasco) - 2 (Berg, Ríos) Sierra Chica “B”

Sierra Chica “A” 0 - 2 (Nardini, Viera) Club Hinojo

Deportivo Olavarría 2 (Guevara, Sarasola) - 3 (Cos, Sansberro, Sobarzo) Villa Magdalena

Ferro Seniors 6 (Cavalieri, Diribarne, Kuhn, Lobos, Masala, Vivas) - 3 (Bianco, Ríos -2-) Sociedad de Fomento 10 de Junio

Bloquera El Rulo 4 (Bustamante -3-, Quintana) - 0 Villa Aurora

Deportivo Fran 2 (Calderón, Guardia) - 4 (Calgaro -2-, Clark, Mussi) Lo Viejo Funciona

Santa Catalina 0 - 2 (Córdoba, González) Molino Viejo

San Martín 1 (Braum) - 1 (Díaz) El Provincial

Loma Negra 4 (Montero -2-, Bonnini, Mendia) - 0 Deportivo Giovanni

+50:

Sierra Chica 0 - 2 (Pender -2-) Mercado Katrina

Carboneros 1 (Ruiz) - 1 (Ramírez) El Fortín

La Candela 4 (Burnet, Cortez -3-) - 1 (Silva) Truck Vial

Los Tigres 2 (Mamisolle, Merlos) - 0 Sociedad de Fomento Los Robles

Loma Negra 0 - 4 (Castro, Curipan, Herrera -2-) Peña de Boca 

+55:

El Fortín 1 (Llantada) - 1 (Cucaresse) Agrupación Malvinas

Carboneros 1 (Baliño) - 1 (Mimbielli) Metalúrgica Sabio

Ferro 4 (Pérez -4-) - 1 (Correa) Veteranos Continentales

Mariano Moreno 1 (Ponce) - 1 (Cunioli) Viajantes

Truck Vial 5 (Galman -2-, Álvarez, Andreu, Cavilla) - 3 (Herrera, Dimartino, Lavalle) Sociedad de Fomento 4 de Octubre

Defensores de Hinojo 0 - 3 (Dargel, Román, Silva) Club Espigas

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