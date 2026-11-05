Golf: se jugó otra fecha del “Torneo de los Miércoles”

En el campo de golf del Club Atlético Estudiantes se jugó el tradicional Medal Play 9 hoyos de mitad de semana que estuvo reservado para dos categorías.

En la Categoría Hasta 24, Fernando Recalde se quedó con el primer puesto al finalizar con 31 golpes netos y un hándicap de 11. La segunda posición fue para Pablo Molina, con 33 golpes netos y hándicap 7, mientras que Fabián Palacios completó el podio con 35 golpes netos y hándicap 11.

Por su parte, en la Categoría 25 al Máximo, el ganador fue Gonzalo Bahl, quien también registró 31 golpes netos, con hándicap 19. El segundo lugar quedó en manos de Mariano Palacios, con 33 golpes netos y hándicap 16, mientras que Máximo Boubée finalizó tercero con 36 golpes netos y hándicap 21.

Con las últimas fechas por delante, crece la expectativa por conocer quién se quedará con el primer puesto de la clasificación general y obtendrá el viaje cortesía de Piana del Sole, sponsor que acompaña esta tradicional competencia del golf albinegro.

Fuente: prensa CAE