Sigue la disputa del Torneo Abierto de la Sociedad Española

La competencia organizada por el Círculo de Ajedrez de Olavarría en instalaciones de la Sociedad Española completó la tercera ronda con importante participación de trebejistas.

En el torneo de Federados, Horacio Pereyra, José Barberi y Agustín Pandini comparten el liderazgo con puntaje ideal, acumulando tres victorias en igual cantidad de presentaciones. A medio punto de distancia se ubican Osvaldo Bucciarelli y Bautista Arouxet, que se mantienen al acecho de los primeros puestos.

En Cuarta Categoría, la clasificación también presenta una disputa interesante: Sergio Castiñeiras, Bernardita Lencinas, Ricardo Diorio y Francisco Venturini comparten la punta con 2,5 puntos sobre 3 posibles, conformando un cuádruple empate en lo más alto de la tabla.

Por otro lado, la organización informó que, debido a que algunos de los participantes viajarán a Mar de Ajó para disputar un torneo IRT, la programación volverá el jueves 12.