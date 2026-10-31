El Torneo “Startería-Premio Sportia” tuvo importante convocatoria

En el campo de golf del Club Estudiantes se completó el Medal Play 18 hoyos que, como cada año, reunió a una importante cantidad de jugadores que se dividieron en 5 categorías.

La competencia organizada por el starter del Club, Walter “Pano” Vega, contó con la participación de 70 golfistas de Olavarría, distintas localidades de la zona e incluso de lugares más alejados, como Neuquén.

Martiniano Díaz Oviedo se consagró campeón de esta edición y ratificó el gran presente que atraviesa dentro del golf completando 72 golpes gross. Arnaldo Bintana con 74 golpes gross y Néstor Leiva con 75 golpes gross completaron el podio en Scratch.

En Hasta 9 de Hándicap, la victoria fue para Arnaldo Bintana con 66 golpes con Rafael Miccio con 70 golpes y Miguel Stagnoli con 71 golpes como escoltas.

Javier Lobo con 67 golpes se impuso en De 10 a 16. Sergio Chaparro con 68 golpes y Oscar Vilela con 69 golpes también se subieron al podio.

En De 17 a 24, el triunfo correspondió a José Wrobel con 68 golpes. Owen Lospinoso y Carlos Blando con 69 golpes fueron sus inmediatos perseguidores.

Por último, en De 25 al máximo, con 57 golpes, ganó Gonzalo Bahl. Segundo y tercero finalizaron Ricardo Tresarrieu y Fabián Bahl con 65 golpes.

Los premios especiales fueron para Walter Vega que ganó el Long Drive y Arnaldo Bintana con el Approach.

Además, hubo una categoría especial para Menores donde ganaron Tisiano Ciancio con 19 golpes en Medal y Clementina Lagleyze con 14 golpes en Scramble.

Paralelamente al Torneo, hubo Torneo por la Escuela de Mayores donde festejó Tomás Aguer con 31 golpes y en No Matriculados, Fabián Poblete con 51 golpes.

Fuente: prensa CAE