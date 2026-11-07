Jugaron en Liga Nacional y Liga Argentina y hubo festejos

En la noche del viernes, la Liga Nacional y la Liga Argentina jugaron la continuidad del calendario y fue con festejos olavarrienses.

En la máxima categoría del básquet argentino, Oberá Tenis Club logró su segunda victoria de la temporada. Derrotó 98 a 84 a Argentino de Junín en condición de local.

El representante misionero batalló para quedarse con la segunda victoria de la temporada; la visita, si bien corrió de atrás en el tablero, estaba en juego toda la noche. Sobre el final, los locales fueron más efectivos y sacaron adelante un triunfo necesario e importante.

En el “Celeste”, Bruno Sansimoni jugó 23:11 minutos con 7 puntos, 1 rebote, 5 asistencias y 3 recuperaciones y Agustín Brocal, fue la figura con 22 puntos, 3 rebotes y 7 asistencias en 33:43 minutos.

Por otro lado, en la Liga Argentina, Jujuy Básquet festejó por primera vez al derrotar, en condición de local, a Villa San Martín por 66 a 59.

Luciano Tambucci, en los “Cóndores”, aportó 13 puntos, 4 rebotes, 1 asistencia y 4 robos en 34:12 minutos.