Masiva movilización en Tornquist en defensa de las fuentes laborales

Tal como estaba previsto, este sábado se realizó una movilización frente a la planta de Papelera del Sur, ubicada sobre la Ruta Provincial 76, en cercanías de la intersección con la Ruta Nacional 33, en el marco del conflicto que atraviesa la empresa y la incertidumbre por la continuidad de las fuentes laborales.

La convocatoria reunió a trabajadores papeleros y sus familias, representantes de distintos gremios, comerciantes, vecinos y público en general. También participaron la intendenta municipal, Estefanía Bordoni; el director del Banco Provincia, Sergio Bordoni; y concejales.

Durante el acto hicieron uso de la palabra el secretario general del gremio papelero, Gustavo Lanaro, y el secretario gremial, Richard Schwindt.

En su intervención, Lanaro agradeció el acompañamiento y remarcó que el conflicto trasciende a los trabajadores y sus familias, ya que involucra a toda la comunidad. En ese sentido, destacó la presencia de comerciantes, vecinos, jubilados y representantes sindicales, entre ellos integrantes del Sindicato Municipal y de SUTEBA. También valoró el respaldo de las autoridades municipales.

Asimismo, señaló que se acercaron representantes de trabajadores que atravesaron una situación similar tras el cierre de una planta de Kimberly, con el objetivo de acompañar el reclamo.

"Somos un sindicato que siempre apostó a la fábrica y al trabajo. Tenemos sentido de pertenencia con la fábrica", expresó Lanaro. Además, explicó que la movilización buscaba visibilizar el conflicto y hacer llegar el reclamo a quienes considera responsables de la situación.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada se produjo durante la intervención de Schwindt, quien, visiblemente conmovido, entregó a su compañero Leandro una nota dirigida al directorio de la empresa.

El escrito expresó el sentimiento de los trabajadores hacia la planta y apeló a la responsabilidad de quienes toman las decisiones, a cientos de kilómetros de Tornquist, para que consideren las consecuencias que un eventual cierre tendría sobre las personas y la comunidad.

"Una empresa no son solo máquinas y números. Son personas que todos los días dejan su vida ahí adentro", señala uno de los párrafos de la carta.

El texto también hizo referencia al impacto social de la posible pérdida de 160 puestos de trabajo: "No es una decisión administrativa. Son 160 familias que se quedan sin su sostén. Son historias de vida, es el corazón de nuestro pueblo que se apaga un poco".

En otro tramo, la nota apeló al legado familiar de quienes conducen la empresa y planteó la necesidad de encontrar alternativas que permitan sostener la actividad. "¿Qué diría su abuelo si los viera hoy cerrando las puertas de la fábrica que él soñó para que dé trabajo? Salvemos lo que su abuelo construyó", expresa el escrito.

Finalmente, los trabajadores manifestaron su disposición a sentarse a dialogar y aportar propuestas para encontrar una salida al conflicto. "No permitan que el legado de su familia termine siendo recordado por una persiana baja y familias en la calle", concluye el mensaje.

Al finalizar las intervenciones, los manifestantes realizaron un corte de tránsito sobre la Ruta Provincial 76, que se extendió durante algunos minutos. En el lugar también se encendieron neumáticos y se colocaron carteles con nombres de personas señaladas como responsables de la empresa en el cartel central de Papelera del Sur. (Noticias Tornquist)