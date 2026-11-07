El Consejo Federal inauguró oficina en Tandil y hubo dirigentes de la Liga

El Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino inauguró una oficina institucional en Tandil y en la primera reunión estuvieron presentes dirigentes de la Liga de Fútbol de Olavarría.

Ricardo Hoffamnn, presidente y Pablo Palhy, vicepresidente de la entidad regulador del fútbol olavarriense junto con integrantes del Colegio de Árbitros dijeron presentes en la inauguración de la sede del Consejo Federal en Tandil.

El espacio inaugurado por el Consejo Federal está ubicado en Belgrano al 300 y funcionará como representación territorial para la región sur de la provincia de Buenos Aires y La Pampa.

La inauguración contó con la presencia de Mario Echevarría, Alfredo Iriart y Alfredo Iturri, y el intendente Miguel Ángel Lunghi participó del tradicional corte de cintas.

La oficina estará a cargo de los representantes designados hasta que Pablo Toviggino, presidente ejecutivo del Consejo Federal, designe las autoridades correspondientes.