El Papa León XIV cumple una intensa agenda en Uruguay



El papa León XIV ya se encuentra en Sudamérica. El pasado viernes, el Sumo Pontífice completó la primera de sus jornadas en Uruguay, donde fue recibido por el presidente Yamandú Orsi y encabezó una serie de actividades oficiales en Montevideo. Su llegada marcó el inicio de una gira por Sudamérica que también incluirá Argentina y Perú, y representó la primera visita de un pontífice al país en 38 años.



León XIV encabezó este sábado su primera misa en Uruguay, con un mensaje centrado en la unidad, la construcción de puentes y el arraigo en Cristo. La celebración se realizó en un parque de las afueras de Paysandú, ante unos 40.000 fieles que se acercaron para presenciar la ceremonia y recibieron al pontífice con emoción. “Esta es la primera misa de mi visita que celebró en tierra uruguaya, gracias por estar aquí”, expresó al comenzar.



En su homilía, el Papa llamó a construir puentes y a no dejarse arrastrar por doctrinas extrañas. También destacó el valor del mate como símbolo rioplatense de unidad, una tradición que, según planteó, “nos enseña a compartir y a estar juntos, a estrechar lazos que nos unen y nos hermanan”.



Durante la tarde montevideana, el pontífice focalizará sus intervenciones en actividades pastorales vinculadas a problemáticas sociales de inclusión. La primera parada vespertina tendrá lugar en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, emplazada en el barrio marginal de Casavalle. En dicha barriada periférica, el líder eclesial mantendrá un intercambio directo con organizaciones vecinales y comedores comunitarios vulnerables. Posteriormente, asistirá a la Universidad Católica del Uruguay para entablar un diálogo reflexivo con académicos, científicos y docentes.



El momento culminante de la actividad sabatina se producirá al anochecer con una vigilia juvenil de oración comunitaria. El histórico Estadio Centenario abrirá sus tribunas para congregar a miles de delegaciones diocesanas procedentes de distintos puntos regionales. El encuentro buscará promover mensajes de esperanza, fraternidad y compromiso cívico en las nuevas generaciones de creyentes latinoamericanos. El servicio religioso clausurará la extensa jornada antes de que el pontífice se retire a su lugar de descanso.



La escala en la República Oriental del Uruguay concluirá este domingo con una misa central en Florida. La liturgia se celebrará en la Plaza Asamblea frente al santuario dedicado a la Virgen de los Treinta y Tres.



Una vez finalizadas sus actividades en Uruguay, León XIV partirá rumbo a Buenos Aires. El vuelo está previsto para las 15:30 y su llegada al Aeroparque Jorge Newbery se estima para las 16:30, cuando comenzará la etapa argentina de su gira, con actividades oficiales y encuentros con autoridades nacionales.

