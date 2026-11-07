Sociales estuvo en el Enacom de Corrientes y será sede en 2027

Entre el miércoles 4 y el viernes 6 de noviembre, la ciudad de Corrientes fue escenario del XXIII Encuentro Nacional de Carreras de Comunicación Social (ENACOM), uno de los espacios académicos más importantes del campo comunicacional en la Argentina. La edición fue organizada por la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) junto con la Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social (FADECCOS), y reunió a estudiantes, docentes, investigadores y profesionales de universidades de todo el país.



Durante tres jornadas, el encuentro ofreció conferencias, paneles, mesas de ponencias y actividades de intercambio en torno a los principales debates actuales de la comunicación, el periodismo y los medios.

La Facultad de Ciencias Sociales (FACSO) de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) viajó con una delegación de cerca de 50 personas, integrada por estudiantes y docentes de sus carreras de comunicación y periodismo.



La presencia de la unidad académica se hizo notar en distintos espacios del encuentro, en particular en las mesas de ponencias, donde se presentaron trabajos de investigación y experiencias de extensión y docencia. A esa participación presencial se sumaron docentes que expusieron sus trabajos de manera virtual.



El ENACOM contó con la presencia de destacadas figuras del campo académico y profesional, entre ellas Silvio Waisbord, Soledad Segura, Marita Mata, Guillermo Mastrini, Martín Becerra, Carlos Scolari, Fernando Irigaray, Santiago Marino, Agustín Espada, Eugenia Etkin y María del Rosario Millán, entre otros. Sus intervenciones abordaron temas centrales de la agenda comunicacional contemporánea y ofrecieron a estudiantes y docentes una oportunidad valiosa de diálogo e intercambio.



Uno de los resultados más celebrados por la delegación fue el desempeño en EXPOCOM, el concurso de producciones que se desarrolla en el marco del encuentro y que reconoce trabajos realizados por estudiantes de carreras de comunicación de todo el país. La Facultad de Ciencias Sociales obtuvo seis premios, un logro que pone en valor la calidad de la formación y de las producciones que se realizan en sus aulas.



Olavarría, sede del ENACOM 2027



La noticia más importante para la comunidad de Sociales llegó con la elección de la facultad como sede del ENACOM 2027. De este modo, Olavarría recibirá el próximo año a estudiantes, docentes e investigadores de carreras de comunicación de todo el país, en una edición que representa a la vez un reconocimiento a la trayectoria de la facultad y un importante desafío organizativo para la institución.

En el marco del encuentro se realizó también la asamblea de FADECCOS, en la que se votó la renovación de autoridades de la Federación. El docente olavarriense Maximiliano Peret fue reelecto como presidente, mientras que Exequiel Alonso, también docente de la facultad, fue electo como Secretario de Extensión e Innovación. Con una participación numerosa, premios en EXPOCOM, presencia en la conducción de la Federación y la organización del próximo encuentro nacional, la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN consolidó en Corrientes su lugar como un actor relevante en la formación en comunicadores de la Argentina.



