Rugby: acción para los Juveniles del “Bata”

En la jornada del último sábado, los planteles Juveniles del “Bata” completaron su fecha adeudada del certamen organizado por la Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires en condición de visitante.

Las tres categorías Juveniles jugaron el recupero de la novena fecha de la etapa Interzonal del Torneo Súper8 y la jornada dejó un balance muy positivo para el rugby albinegro, que consiguió dos victorias en las tres categorías que tuvieron actividad.

La actividad comenzó con el encuentro de M14, donde el conjunto local se quedó con el triunfo por 42 a 5. A pesar de la derrota, los juveniles de Estudiantes sumaron una nueva experiencia competitiva en el desarrollo del certamen.

Luego fue el turno de M16, que tuvo una actuación contundente y logró una gran victoria por 70 a 14 frente al equipo linqueño, marcando una amplia diferencia en el resultado.

Por último, la categoría M18 completó la jornada con otro triunfo para el Bata. Estudiantes se impuso por 30 a 0, cerrando una destacada presentación como visitante.

Fuente: prensa CAE