Rugby: Estudiantes y El Fortín sufrieron derrotas en Primera

Estudiantes con todas sus categorías y El Fortín en la mayor vieron acción como locales en la continuidad de las competencias oficiales.

Estudiantes recibió a Santa Rosa Rugby en el “Ricardo Giles”, en el marco de la primera fecha de la reválida del Torneo Regional Pampeano B 2027 y sumó derrotas en Primera División e Intermedia.

Por otro lado, en una nueva fecha por el Torneo Interzonal Desarrollo de la Unión del Rugby del Oeste de Buenos Aires, El Fortín no pudo con Huracán de Carlos Casares.

Además, Estudiantes recibió el pasado domingo a Los Miuras de Junín por la última fecha del Torneo Súper 8 de Juveniles de la UROBA y obtuvo un saldo positivo, con triunfos en M14 y M18 y una derrota en M16.

Los resultados:

En Primera

Estudiantes 8 – 24 Santa Rosa Rugby

El Fortín 15 – 29 Huracán

En Intermedia

Estudiantes 13 – 16 Santa Rosa Rugby

M18

Estudiantes 20 – 19 Los Miuras

M16

Estudiantes 17 – 25 Los Miuras

M14

Estudiantes 48 – 41 Los Miuras