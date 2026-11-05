Chingotto sigue de racha y Argentina llegó a “Semis”

La Selección Argentina volvió a presentarse en la máxima cita mundialista y logró un triunfo sin complicaciones en los Cuartos de Final. Las tres parejas nacionales resolvieron sus encuentros en sets corridos.

El conjunto “albiceleste” no cedió un solo set a lo largo de toda la serie ante Alemania y jugará Semifinales revindicando su mote de candidato.

El inicio de la jornada triunfal estuvo a cargo de Federico Chingotto y Gonzalo Alfonso, quienes no dieron margen a la sorpresa y superaron por un doble 6-1 al binomio alemán integrado por Adrian Reca y Marcel Wunner en 50 minutos de juego.

Luego, Leandro Augsburger y Martín Di Nenno derrotaron a J. Lindmeyer y B. Fitzon y Franco Stupaczuk y Maximiliano Arce cerraron una jornada impecable al imponerse a C. Boehnke y N. Merten.

En Semifinales, Argentina se medirá ante Italia que se impuso ante Suecia.