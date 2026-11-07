Pablo Mujica, 100 veces con la del “Chaira”

Pablo Mujica tuvo su reconocimiento en la previa de la primera Semifinal de la Región Pampeana Sur del Torneo Regional Amateur y fue por haber alcanzado los 100 partidos con la camiseta de Racing.

El muy buen delantero olavarriense que, desde septiembre del 2026 es jugador de Racing, llegó a los 100 partidos y fue distinguido por integrantes de la dirigencia racinguista.

Mujica recibió la camiseta con el número 100, junto a su familia y su pareja, minutos antes de que iniciaran las acciones que terminaran empatadas 1 a 1 en la noche del viernes y dejara todo en suspenso para la revancha en Mar del Plata.