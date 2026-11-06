Argentina va por el tricampeonato: nuevo triunfo de Chingotto y pase a la Final

La Selección Argentina de pádel se clasificó este viernes a la final del Mundial que se disputa en Doha, tras superar a Italia en semifinales con la presentación del deportista olavarriense nuevamente en el 20x10.

Federico Chingotto y Agustín Tapia aseguraron la clasificación nacional por tercer torneo consecutivo a la definición por el título mundial al cerrar la serie ante Italia en el Khalifa International Tennis and Squash Complex.

El olavarriense y el mejor jugador del mundo, aseguraron la clasificación al imponerse por 6-3 y 6-2 frente a Aris Patiniotis y Michele Brambilla. Fue en 52 minutos en la pista central del complejo qatarí.

Previamente, Leo Augsburger y Martín Di Nenno derrotaron con autoridad a los italianos Álvaro Montiel Caruso y Flavio Abbate por un doble 6-1,

El seleccionado nacional buscará este sábado su tercer título mundial consecutivo ante España, después de las consagraciones de 2022 y 2024.