Ajedrez: Hugo Díaz se consagró campeón del Torneo Sénior

Las competencias oficiales del Círculo de Ajedrez de Olavarría empiezan a llegar a su final y días atrás, concluyó el Torneo Sénior.

En instalaciones del Club Social, se jugaron las seis rondas y Hugo Díaz se quedó con el primer puesto con 5,5 puntos, cerrando una destacada actuación con victoria ante Jorge Costilla en la ronda final.

El segundo lugar fue para Gustavo Bourgeois, quien alcanzó los 5 puntos luego de imponerse ante Oscar Orellana. Más atrás finalizaron José Pal y Gabriel Iglesias, ambos con 4 puntos, completando las principales posiciones de la clasificación.

Fuente: C.A.O.