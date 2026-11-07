El presidente del HCDE representó a Olavarría en el Parlamento Juvenil



Un joven olavarriense representó a la ciudad en diversas actividades parlamentarias de la provincia de Buenos Aires.



Se trata de Theo Mazzei Ferro, estudiante de la Escuela Normal Nº10 “Juan Manuel Estrada” y actual presidente del Concejo Deliberante Estudiantil.



Semanas atrás se desarrolló la instancia distrital del Parlamento Juvenil Bonaerense 2026 y Theo fue elegido delegado titular para representar al Partido de Olavarría, dentro de la Región 25, en la instancia provincial que se llevó a cabo recientemente.

Este jueves viajó a La Plata junto con la delegación de nuestra región y el viernes participó de las jornadas de debate con jóvenes de distintos puntos de la provincia en el Edificio Sergio Karakachoff de la Universidad Nacional de La Plata. Posteriormente presenció la sesión parlamentaria en la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.



En esta experiencia contó con el acompañamiento de su profesora tutora, Valeria Leissarrague, “cuyo apoyo y orientación son también una parte importante de este recorrido” destacó el joven.

Sobre su rol en el HCD, Theo lo definió como “una responsabilidad que me permite seguir aprendiendo sobre la participación democrática y el compromiso con las necesidades de nuestros estudiantes”.



“Asumo esta representación con mucho orgullo, pero también con la responsabilidad de llevar la voz de Olavarría y contribuir al debate sobre las problemáticas, las inquietudes y las propuestas de los jóvenes en nuestras escuelas y localidades” expresó con respecto a su participación en el Parlamento Juvenil.



“Representar al interior bonaerense también significa demostrar que nuestras comunidades tienen experiencias, necesidades y perspectivas propias que merecen formar parte de la discusión provincial” añadió.



Finalmente, sostuvo que tiene una firme convicción: “No quiero que la voz de los estudiantes sea una invitada en las decisiones educativas; quiero que sea parte de su construcción. Considero que la participación estudiantil debe ser mucho más que una instancia de debate: tiene que convertirse en una oportunidad concreta para transformar las ideas en propuestas y las necesidades en respuestas”.

