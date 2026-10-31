Ajedrez: empezó el Torneo Abierto de la Sociedad Española

El Círculo de Ajedrez de Olavarría dio comienzo a una de las competencias más importante del año con 56 participantes.

En instalaciones de la Sociedad Española y con 56 participantes, comenzó el Torneo Abierto de la Sociedad Española 2026. La competencia reúne a 38 jugadores federados y 18 de Cuarta Categoría.

Una de las competencias más convocantes del calendario ajedrecístico local puso en marcha una nueva edición con la organización de Eduardo Costilla con propuestas adaptadas a los distintos niveles de experiencia de los participantes.

El Torneo de Federados cuenta con 38 inscriptos y se disputa a un ritmo de 60 minutos por jugador, con un incremento de 30 segundos por jugada. La fiscalización arbitral está a cargo de Agustín Pandini.

Por su parte, el Torneo de Cuarta Categoría reúne a 18 ajedrecistas, muchos de ellos dando sus primeros pasos en el ámbito competitivo. Esta sección representa una valiosa oportunidad para sumar experiencia, enfrentarse a nuevos rivales y continuar desarrollándose en el juego.

Durante la última semana del mes de octubre, se jugaron las dos primeras rondas y en Primera Categoría, seis jugadores aún mantienen el puntaje ideal. Horacio Pereyra, Alan Pedreira, José Barberi, Agustín Pandini, Martín Ponce y Alberto Zito suman dos triunfos en igual cantidad de presentaciones.

Fuente: presan C.A.O.