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Ajedrez: empezó el Torneo Abierto de la Sociedad Española

En el transcurso de la última semana dio comienzo el Torneo Abierto de la Sociedad Española 2026, la competencia más convocante del año.

Sabado, 31 de octubre de 2026 a las 16:03

Por Redacción

El Círculo de Ajedrez de Olavarría dio comienzo a una de las competencias más importante del año con 56 participantes.

En instalaciones de la Sociedad Española y con 56 participantes, comenzó el Torneo Abierto de la Sociedad Española 2026. La competencia reúne a 38 jugadores federados y 18 de Cuarta Categoría.

Una de las competencias más convocantes del calendario ajedrecístico local puso en marcha una nueva edición con la organización de Eduardo Costilla con propuestas adaptadas a los distintos niveles de experiencia de los participantes.

El Torneo de Federados cuenta con 38 inscriptos y se disputa a un ritmo de 60 minutos por jugador, con un incremento de 30 segundos por jugada. La fiscalización arbitral está a cargo de Agustín Pandini.

Por su parte, el Torneo de Cuarta Categoría reúne a 18 ajedrecistas, muchos de ellos dando sus primeros pasos en el ámbito competitivo. Esta sección representa una valiosa oportunidad para sumar experiencia, enfrentarse a nuevos rivales y continuar desarrollándose en el juego.

Durante la última semana del mes de octubre, se jugaron las dos primeras rondas y en Primera Categoría, seis jugadores aún mantienen el puntaje ideal. Horacio Pereyra, Alan Pedreira, José Barberi, Agustín Pandini, Martín Ponce y Alberto Zito suman dos triunfos en igual cantidad de presentaciones.

 

Fuente: presan C.A.O.

 

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