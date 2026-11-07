Artista olavarriense expone en el Centro Cultural Necochea

El Centro Cultural y Biblioteca Andrés Ferreyrra de Necochea recibe la muestra de Virginia Maldonado Me declaro paisaje. Se trata de una obra en el que la artista visual aborda sus piezas a través del entrecruzamiento de lenguajes y la utilización de técnicas textiles como el bordado, los tintes naturales y la impresión botánica junto con pintura y performance.



La inauguración fue este viernes 6 de noviembre a las 19:30, con entrada libre y gratuita, y la exposición podrá visitarse hasta diciembre en el horario de 14 a 20hs. en la calle 54 N°3062 de la localidad balnearia. El sábado dictará un taller.



Maldonado es olavarriense y desde hace cinco años vive en la zona ribereña de Berisso. En esta muestra utiliza los recursos visuales para explorar el vínculo entre el cuerpo, la producción y el territorio que habita. Virginia observa, juega, experimenta y luego traslada esas experiencias a las imágenes, seleccionando una diversidad de materialidades y soportes para expresarse. Así, fotografías, muestras tintóreas y textiles son algunos de los vehículos que utiliza para materializar este diálogo creativo entre los ritmos del mundo natural y la naturaleza propia. Me declaro paisaje llega a Necochea tras su exitosa exhibición en el Museo de Arte Contemporáneo Latinoamericano de La Plata (MACLA), en mayo y junio de este año; y en el Museo de Artes Plásticas Dámaso Arce de Olavarría (MAPDA), en 2024.



"Esta producción es una invitación al silencio, a la introspección, a ser parte de un recorrido en el que puedas descubrir el monte, la naturaleza, a través de los detalles mínimos, pero también de lo inabarcable; es una invitación a contemplar pero también a poner el cuerpo, participando activamente" sugiere Maldonado. "Me declaro paisaje es un hábitat, un territorio que constituye el ideario y acción política de la artista al cuestionar las lógicas de la alienación productivista, fundadas en la explotación y la contaminación descontroladas" afirma por su parte la curadora Cecilia Cánepa.

La artista está convencida de que no solo es posible sino necesario optar por vivir de un modo más natural, lento y sencillo, y a eso invita su obra.



Virginia Maldonado es, también, docente y gestora cultural. Egresada de la Escuela de Artes Visuales "Miguel Galgano" de su ciudad natal -de la que también fue directora-, ha participado de numerosas muestras grupales e individuales; la más reciente, Humedales, en el Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas, de La Plata. Su obra también fue seleccionada para el 7° Encuentro de Textil y el 11° Encuentro de Performance de Umbral Espacio de Arte (CABA, 2021), en el Salón de Arte Textil Composición Libre IV del Centro Argentino de Arte Textil (CABA, 2020), y en la tercera y cuarta edición del Salón de Pintura Eva Perón (Olavarría, 2009 y 2011).



Además, su instalación 30.000 Flores realizadas en Olavarría en el marco del Juicio por delitos de lesa humanidad "Monte Peloni I" fue presentada en el Primer Congreso Nacional de Educación, Arte y Memoria que se realizó el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, en la ex ESMA (CABA, 2018).



Tras la inauguración, el sábado a las 10.30 brindará un Taller de Tintas Mágicas, donde contará y expondrá todos los procesos utilizados para la extracción de colores del mundo vegetal y como elaborar distintos materiales. La actividad es abierta y gratuita.

