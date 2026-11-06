Liga Pre-Federal: Racing se quedó con el clásico, pero no logró asegurar el “1”

La competencia organizada por la Federación Bonaerense de Básquet inició con la anteúltima fecha de la Fase de Grupos y en el “Clásico de los Clásicos”, la victoria fue para Racing.

El “Chaira” derrotó 66 a 63 a Estudiantes en el Parque Olavarría y se quedó con una nueva edición del clásico en un certamen provincial, pero el festejo no fue completo ya que no logró asegurarse la mejor colocación de la tabla de posiciones. Martín Delgado con 27 puntos fue el goleador.

Ante un gran marco de público, y en un muy vibrante duelo con pasajes cambiantes e intensos, los dirigidos por Matías Orlando cerraron su participación de la Fase Regular con motivadora victoria.

El equipo local hizo valer su localía en el inicio y marcó las condiciones en la cercanía de los aros para sacar la primera diferencia que obligó la detención forzada desde el banco “Bataraz” que le costó y bastante, acomodarse en los primeros 10 minutos, pero reaccionó la visita en los segundos 10 minutos y logró descontar en un parcial muy friccionado y con poco aporte goleador.

Tras el descanso largo, los dirigidos por Mariano Iglesias lograron igualar las acciones con buenos pasajes y algunas conversiones de tres puntos, las que a la “Estrellita” le fueron esquivas durante toda la velada.

A pesar del mal andar en ofensiva del equipo anfitrión, el cierre lo dejó en ventaja para ilusionar a su hinchada con la diferencia necesaria, diferencia que finalmente no fue porque en el último periodo, en el intercambio de aciertos en ofensivas, Estudiantes tomó la delantera en algunos momentos y el combinado local lo supo revertir, pero se quedó sin tiempo para asegurar el primer lugar.

Gran partido de Martin Delgado en el “Chaira” indefendible para los grandes rivales, pero a diferencia de la mayoría de los partidos, no encontró aliados en ofensiva y terminó siendo la única carta de gol racinguista hasta que su físico lo dejó.

Estudiantes, por su parte, tuvo a Santiago Dilascio como jugador destacado, encabezó la reacción anotando valiosos puntos y haciendo jugar a sus compañeros y a pesar de la derrota, continúa muy cerca de asegurarse el “1” y en la última fecha recibirá a Kimberley sabiendo que necesita la victoria.

Síntesis Racing – Estudiantes:

Estadio: Parque Olavarría

Árbitros: Reyes, A. y Rincón. J.

Racing (66): Santana (0), Sandoval Lemme (5), Delgado (27), Yaben (6), Weisbeck (11) -FI- Sesto (12), Sterz (5), Alonso (0). DT- Matías Orlando

Estudiantes (63): Rincón (6), Dilascio (17), Arese (11), Rivero (1), Marín (18) -FI- Piccinelli (6), Masson (2), Silveyra (0), Mateo (2). DT- Mariano Iglesias

Parciales: 21 – 12; 35 – 29; 47 – 44 y 66 – 63