Empate de Racing en la primera Semifinal del Torneo Regional Amateur

En el partido adelantado del certamen organizado por el Consejo Federal, Racing recibió a Deportivo Norte en el Buglione Martinese y no se sacaron diferencias.

El “Chaira” igualó 1 a 1 ante Deportivo Norte ante su gente en los primeros 90 minutos de las Semifinales de la Región Pampeana Norte. Matías Ordozgoiti igualó las acciones para el equipo de Olavarría y Enzo Astiz había abierto el marcador para la visita.

No jugó bien Racing, no hizo bien su trabajo el árbitro del partido y en un desprolijo encuentro, terminó siendo empate en el Buglione Martinese.

En una primera mitad donde fueron desprolijas las acciones, donde le salió poco a los dirigidos por Carlos Tavare, Enzo Astiz había puesto en ventaja a la visita después de cambiar penal por gol.

Fue en búsqueda del gol el elenco racinguista, hizo variantes ofensivas y de tanto ir -con poca idea- logró la igualdad con un gol de taco de Matías Ordozgoiti a los 65´.

Ya con las acciones igualadas fue más el representante local, pero no logró torcer la historia ni hacer valer la localía y la clasificación a la Final de la Región se definirá en Mar del Plata con la historia en pardas.

Síntesis Racing – Deportivo Norte:

Estadio: Buglione Martinese

Árbitro: Enzo Damián Gutiérrez (Salto)

Racing (1): Rodrigo Vivas; Mateo Gómez Navarro (F. Tucker), Gonzalo Izaguirre, Sebastián Álvarez, Ayrton Palmieri (B. Pérez Ramírez); Santiago Izaguirre, Manuel Scacheri (M. Ordozgoiti), Braian Bortolotti (U. Mormando); Quimey Marin, Pablo Mujica y Román Garabento (N. Hadad). DT- Carlos Tavare

Deportivo Norte (1): Joaquín Rodríguez Pfeiffer; Fermín Irarte, Leandro Páez, Gerónimo Fernández, Enzo Fredes; Juan Rojas, Sebastián Uhart, Joaquín González, Lucas Manfredi (T. Sposato); Juan Fernández (I. Ayala), Enzo Astiz (L. Castañares Correa). DT- Leandro Montecchia

Amonestados: Álvarez, Izaguirre, G., Scacheri, Bortolotti, Mormando, Marin (RAC)

Expulsados: Izaguirre, S. (RAC); Fredes (DN)

Goles: 33´ PT Enzo Astiz (DN); 30´ ST Matías Ordozgoiti (RAC)