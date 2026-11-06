Liga Pre-Federal: Pueblo Nuevo ganó y mantiene chances de clasificación

En la noche del viernes, Pueblo Nuevo logró su segunda victoria de la temporada en la competencia organizada por la Federación Bonaerense de Básquet.

El “Lobo” venció 78 a 77 a Kimbereley en el Juan Manolio en el duelo correspondiente a la anteúltima fecha de la Fase Regular. Franco Dupin con 24 puntos fue el máximo anotador.

En un reñido duelo, los dirigidos por Cristian Sánchez aguantaron los embistes del elenco marplatense y acarician la clasificación a la Reclasificación.

Los locales nunca lograron una diferencia considerable en el electrónico en la primera mitad, pero luego del entretiempo mostraron su mejor versión para lograr una distancia que les permitió controlar las acciones a pesar de que en el último parcial, el “Dragón” reaccionó y estuvo cerca de revertir la historia.

En la última fecha, Pueblo Nuevo recibirá a Independiente y de ganar asegurará su continuidad en el certamen, pero aún perdiendo -mientras no gane Unión y Progreso- seguirá en carrera.

Síntesis Pueblo Nuevo – Kimberley:

Estadio: Juan Manolio

Árbitros: Chantiri, A. y Suárez, D.

Pueblo Nuevo (78): Barsi (2), Conte Velasco (0), Dupin (24), Lorenzo (23), Vázquez (16) -FI- Alberca (0), Alonso (5), Iseppi (8). DT- Cristian Sánchez

Kimberley (77): Genga (9), Arenal (11), Grassi Islas (4), Mayorca (18), Leal (21) -FI- García (2), Cantarini (0), Daconte (7), Fernández (0), Gacias Paz (3). DT- Mateo González Simaz

Parciales: 23 – 18; 49 – 45; 65 – 58 y 78 – 77