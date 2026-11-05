El curioso dato que conecta a Racing con Deportivo Norte

No es común que en un “mata-mata” se enfrenten los últimos verdugos y es lo que acontecerá este viernes cuando desde las 21 pongan en marcha una de las semifinales de la Región Pampeana Sur del TRFA Racing y Deportivo Norte de Mar del Plata.

El dato es el siguiente: la última derrota de Racing dentro de los 90’ en este certamen fue frente a Deportivo Norte y la última caída de Deportivo Norte fue ante Racing.

El 5 de enero de 2026 Deportivo Norte venció a Racing 2-1, con goles de Marco Miori y descontó a través de una chilena Matías Ordozgoiti. Una semana más tarde el equipo que por entonces conducía Roberto Tucker superaba a los aurinegros 3-1 y se metía en los cuartos de final del Federal Amateur 25/26.

Desde entonces Racing empató dos partidos con Atlético Villa Gesell (0-0 de visitante, 1-1 de local y pasó por penales) y con Ferro de Pico (2-2 en Olavarría, 1-1 en La Pampa y cayó en la definición por penales).

En la presente edición se enfrentó con Embajadores (1-1 de local y 4-1 de visitante), Balonpie de Bolívar (2-2 a domicilio y 3-0 en el "Buglione Martinese"), Argentinos de 25 de Mayo (2-1 de visitante y 5-1 de local) y Estudiantes (2-2 en casa y 1-0 en el Parque Carlos Guerrero).

Deportivo Norte desde entonces se midió con dos rivales: cuatro veces frente a Quilmes de Mar del Plata (0-0 y 2-0 por la fase de grupos, 1-0 y 0-0 por los cuartos de final) y dos veces con Defensores de Valeria del Mar (en ambos casos fue victoria 1-0).