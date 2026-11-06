Sarampión: alertan sobre el riesgo de propagación ante la llegada del Papa

Ante la llegada del Papa León XIV, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, y las multitudinarias concentraciones de fieles que se esperan en distintos puntos del país, el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires advirtió sobre el riesgo de propagación y reintroducción del sarampión en Argentina y Sudamérica. En línea con la alerta epidemiológica emitida por la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la institución recomendó reforzar las medidas de prevención, verificar los esquemas de vacunación, y seguir las recomendaciones emitidas por estas dos entidades sanitarias de referencia.

La advertencia responde a la circulación activa del virus en distintos continentes y al riesgo que representan los desplazamientos internacionales y las concentraciones masivas de personas. Según las estimaciones, la visita papal podría convocar entre 3 y 4 millones de personas en la provincia de Buenos Aires, entre 600.000 y 800.000 en CABA y alrededor de un millón en Córdoba, con la participación de fieles provenientes de distintos países y continentes. Este escenario incrementa las posibilidades de introducción y transmisión del virus, especialmente en comunidades con coberturas de vacunación insuficientes.

Frente a esta situación, el Colegio de Médicos recordó que “la vacunación constituye la principal herramienta para prevenir el sarampión y evitar nuevos brotes” e instó a la población a revisar las libretas sanitarias y comprobar que cuente con las dosis correspondientes de la vacuna triple viral, que protege contra el sarampión, la rubéola y las paperas.

De acuerdo con el Calendario Nacional de Vacunación, los niños deben recibir las dosis correspondientes según su edad y cohorte de nacimiento. Los mayores de 5 años, adolescentes y adultos deben acreditar dos dosis de vacunas con componente contra el sarampión aplicadas después del año de vida o contar con serología IgG positiva. Las personas nacidas antes de 1965 se consideran inmunes. En el caso del personal de salud, también es necesario acreditar dos dosis o serología IgG positiva.

Asimismo, quienes tengan previsto participar de las concentraciones multitudinarias deben verificar previamente su inmunidad y, si no cuentan con antecedentes comprobables de vacunación, consultar en un centro de salud. La recomendación es realizar la inmunización, preferentemente, al menos dos semanas antes del viaje o del evento.

El Colegio también llamó a prestar atención a los síntomas del sarampión, entre ellos fiebre alta, erupciones cutáneas con manchas rojas, tos, secreción nasal y conjuntivitis. Ante su aparición, se debe realizar una consulta médica inmediata, pero “es fundamental comunicarse previamente con el establecimiento sanitario y evitar concurrir directamente a una guardia o sala de espera sin aviso”, a fin de prevenir posibles contagios.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que puede ocasionar complicaciones graves, especialmente en niños pequeños y personas con sistemas inmunológicos comprometidos. En el contexto de las movilizaciones previstas por la visita papal, completar los esquemas de vacunación y adoptar las medidas preventivas resulta fundamental para reducir el riesgo de transmisión.

Por este motivo, el Colegio de Médicos bonaerense acompañó las recomendaciones de la SADI y la OPS y reiteró el llamado a la comunidad a verificar su estado de vacunación y consultar con profesionales de la salud ante cualquier duda.