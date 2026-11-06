Michael Boccagni: “Es una satisfacción volver a recibir una categoría nacional”

El presidente del Automóvil Moto Club Olavarría, Michael Boccagni, expresó su satisfacción por la posibilidad de concretar la llegada de una de las categorías más importantes del país y lo que significa para la Ciudad el regreso de una competencia nacional.

Olavarría volverá a recibir una categoría nacional de automovilismo. El próximo 21 y 22 noviembre, el autódromo “Hermanos Emiliozzi” será escenario de una nueva fecha del TC2000, que regresará al trazado local después de dos décadas.

“Para nosotros es una satisfacción muy grande, al igual que para el AMCO, poder volver a recibir una categoría nacional de gran altura como lo es el TC2000. Después de agarrar al club acéfalo y en las condiciones en las que lo recibimos, estamos muy contentos por los pasos que se vienen dando y agradecidos a los socios que tenemos hoy en día, que son el corazón del club”, manifestó Boccagni.

El dirigente también destacó el acompañamiento recibido para concretar el regreso de la categoría y señaló: “Tuvimos el agrado de poder contar con la Secretaría de Turismo y Deporte de la Nación”.

En cuanto al aspecto económico y al acceso del público, Boccagni explicó que el precio de las entradas será establecido por la propia categoría, aunque adelantó que la entrada general rondaría los 20 mil pesos. De todas maneras, desde el AMCO trabajan para conseguir alternativas que permitan ofrecer beneficios.

“Estamos tratando de hacer algún arreglo o alguna cosa. Estamos trabajando para lograr beneficios para los que vayan detrás del alambrado. Cerca de la fecha tendremos confirmaciones”, anticipó.

La visita tendrá un atractivo especial desde lo deportivo. Será la primera vez que los modernos SUV de 500 caballos de potencia compitan en el circuito olavarriense, en una etapa decisiva del campeonato.

Matías Rossi llegará con el objetivo de sostener el liderazgo y defender el título conseguido en 2025, al mando del Toyota Corolla Cross GR-S del Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA. Sus principales perseguidores serán Franco Vivian, con la Chevrolet Tracker del YPF ELAION AURO Proracing, y Emiliano Stang, también con un Toyota Corolla Cross GR-S, quienes buscarán descontar diferencias para mantenerse en la pelea por la corona.

La última presentación del TC2000 en Olavarría se produjo el 12 de marzo de 2006. En aquella oportunidad, Gabriel Ponce de León se quedó con la victoria al volante de un Ford Focus del equipo Ford YPF.

Dos décadas después, el TC2000 volverá a acelerar en el autódromo “Hermanos Emiliozzi”, en una cita que representa un nuevo paso para el AMCO y una oportunidad para que el público de la región disfrute nuevamente de una categoría nacional en la ciudad.