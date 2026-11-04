Árbitro de Salto para la primera Semifinal del Torneo Regional Amateur

En las últimas horas, el Consejo Federal confirmó el equipo arbitral que llegará a Olavarría para la primera Semifinal de la Región Pampeana Sur del certamen que otorga ascensos al Torneo Federal A.

El saltense Enzo Damián Gutiérrez será el árbitro este viernes desde las 21:00 del partido de ida de una de las semifinales del Torneo Regional Amateur, que disputarán Racing y Deportivo Norte de Mar del Plata en el estadio “José Buglione Martinese”.

A Gutiérrez lo acompañarán como asistentes Leonel Suárez de San Antonio de Areco, Alejandro Tawell Barrientos de Salto y como cuarto árbitro se desempeñará Neri De los Santos de Salto.

Por la misma llave se enfrentarán el domingo desde las 20:00 hs., en La Pampa, el local Ferro Carril Oeste de General Pico y Huracán de Ingeniero White, con autoridades de Villa María. Richard Moyano será el árbitro, con Federico Nieto y Agustín Magnano en las bandas y Jonathan Rodríguez Leiría de cuarto árbitro.