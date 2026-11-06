Bochas: hubo Zonal de Tercetos de Segunda y Selectivo de Tercetos de Tercera

La Asociación de Bochas “Ciudad de Olavarría” tuvo acción el último fin de semana y fue con la organización de un Selectivo de Tercera y la presencia en un Zonal de Segunda.

Los equipos olavarrienses siguen dando que hablar en la Región y en 9 de Julio, la Selección de Olavarría aseguró su presencia en el Torneo Provincial de Tercetos de Segunda.

Thiago García, Roberto Vallejos, Ignacio Mapis y Juan Cruz Lis derrotaron a Bolívar por 15 a 13 y a 9 de Julio por 15 a 4 y clasificó al certamen provincial.

Por otro lado, en diferentes escenarios locales, se jugó el Selectivo de Tercetos de Tercera y fue con victoria para Cristian Vera, Braian Bahl y Nicolás Velázquez por lo que serán los representantes locales en el Torneo Zonal que tendrá lugar en nuestra Ciudad el próximo 15 de noviembre.

El equipo ganador contará con Mariano Gabriel como refuerzo para la competencia que los tendrá como anfitriones.