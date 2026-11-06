Volkswagen Golf GTI: el regreso de un ícono deportivo a la Argentina

Después de años de ausencia, el Volkswagen Golf GTI vuelve a ser protagonista en nuestro país. La marca alemana apuesta nuevamente por uno de sus vehículos más reconocidos, que a lo largo de cinco décadas se consolidó como un verdadero ícono entre los deportivos compactos.

La presentación se realizó este 6 de noviembre en el Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo, marcando el esperado regreso del modelo al mercado argentino.

Potencia y tecnología

El nuevo Golf GTI incorpora un motor 2.0 TSI turboalimentado de 265 CV y 370 Nm de torque, asociado a una transmisión automática DSG de doble embrague y siete velocidades.

Con tracción delantera y una aceleración de 0 a 100 km/h cercana a los 5,9 segundos, mantiene las prestaciones que lo convirtieron en un referente de su segmento.

En materia de diseño, conserva sus tradicionales detalles deportivos, la característica línea roja frontal, llantas de aleación y butacas deportivas.

El interior presenta una importante evolución tecnológica, con instrumental digital, pantalla multimedia de última generación y avanzados sistemas de asistencia a la conducción.

Un regreso muy esperado

Desde su aparición en 1976, el Golf GTI se convirtió en uno de los grandes referentes mundiales del segmento de los hot hatch, una categoría que combina las prestaciones de un deportivo con la practicidad de un vehículo para todos los días.

Su regreso representa una noticia especialmente importante para los fanáticos de Volkswagen y los amantes de los autos deportivos en Argentina.

Con esta incorporación, Volkswagen vuelve a poner en escena uno de los nombres más prestigiosos de su historia, reafirmando su tradición de combinar ingeniería alemana, innovación y deportividad.